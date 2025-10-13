Ο… αγροτικός γάμος της χρονιάς! Γαμπρός στα Φάρσαλα πήγε στην εκκλησία με… ενσιρομηχανή!

Με έναν τρόπο που έσπασε τα καθιερωμένα και προκάλεσε αίσθηση, ο γαμπρός Νίκος Μακρυγιάννης πραγματοποίησε την πιο συζητημένη άφιξη της χρονιάς στον γάμο του χθες, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στα Φάρσαλα. Αντί για το κλασικό νυφικό αυτοκίνητο, ο Νίκος επέλεξε την ενσιρομηχή να πάει στην εκκλησία, κάτι που θα μείνει αξέχαστο.

Ο γαμπρός, ο οποίος εργάζεται ως χειριστής ενσιρομηχανής, αποφάσισε να οδηγήσει την εν λόγω μηχανή μέχρι τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Φάρσαλα. Η εντυπωσιακή του πομπή όπως καταγράφει το ifarsala.gr πλαισιώθηκε από τη συνοδεία δύο τρακτόρων, τα οποία, μαζί με την ενσιρομηχανή, «πλημμύρισαν» την περιοχή με κόρνες, δημιουργώντας μια γιορτινή και άκρως πρωτότυπη ατμόσφαιρα.

Λίγο αργότερα, στον Ιερό Ναό έφτασε και η εκλεκτή της καρδιάς του, η νύφη Αγγελική Πάνου, με την οποία ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, παρουσία φίλων και συγγενών του ζευγαρίου. Την ευτυχία του ζευγαριού επισφράγισαν οι κουμπάροι τους, ο Άγγελος Ζημιανίτης και η Χριστίνα Βασιλού.

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε μια δεξίωση όπου συγγενείς και φίλοι γλέντησαν και γιόρτασαν τη νέα αρχή του ζευγαριού, με το κέφι να διαρκεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.