Σοκ στα Χανιά: 15χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη και μεθυσμένη σε πάρκο - Συνελήφθη η μητέρα της

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10) στις αρχές των Χανίων, όταν ενημερώθηκαν για μια ανήλικη κοπέλα που βρέθηκε σε παγκάκι του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας σε κατάσταση μέθης και με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την 15χρονη εντόπισε ξαπλωμένη ένας περαστικός, λίγο μετά τη 1:30 το βράδυ, ο οποίος κάλεσε απευθείας την αστυνομία.

Ομάδα της άμεσης δράσης έφτασε επιτόπου στο σημείο, βρίσκοντας την ανήλικη ξαπλωμένη, με τραύματα στο κεφάλι, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και άλλα άτομα που παρουσιάστηκαν ως φιλικά της πρόσωπα.

Η νεαρή κοπέλα παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, ενώ τα τραύματα στο κεφάλι τα απέδωσε σε πτώση της από σκάλες, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 15χορνη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται με αρκετά σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της.

Για το περιστατικό, συνελήφθη η 41χρονη μητέρα της νεαρής, με καταγωγή από τη Ρουμανία.

