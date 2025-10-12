Κρήτη: Τροχαίο με εγκλωβισμό στα Σφακιά - Σημαντική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Το ατύχημα συνέβη στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ των περιοχών Καλλικράτη και Ασφένδου.
Συναγερμός σήμανε στις αρχές το βράδυ της Κυριακής (12/10) εξαιτίας τροχαίου ατυχήματους που σημειώθηκε στα Σφακιά στην Κρήτη.
Το ατύχημα συνέβη στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ των περιοχών Καλλικράτη και Ασφένδου, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκλωβισμό του οδηγού στις λαμαρίνες, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να συνδράμει στον απεγκλωβισμό.
Στον τόπο του ατυχήματος μετέβησαν δύο οχήματα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βρυσών και από το Π.Κ. της Επισκοπής.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται.
