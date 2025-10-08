Χανιά: Γυναίκα έπεσε σε κλιμακοστάσιο – Νοσηλεύεται στην Εντατική

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων μία γυναίκα μετά από πτώση σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) όταν η 49χρονη γυναίκα την ώρα που βρισκόταν στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο των Χανίων – άγνωστο πώς – έχασε την ισορροπία της και έπεσε με αποτέλεσμα να καταλήξει στον χώρο του κλιμακοστασίου.

Την πτώση της γυναίκας αντιλήφθηκε ένοικος της πολυκατοικίας και ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τα σοβαρά τραύματά της και την εισήγαγαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης.

