Ρόδος: Εννέα μήνες φυλάκιση με αναστολή σε Δανή τουρίστρια που κατέβασε την ελληνική σημαία

Σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή και πρόστιμο 500 ευρώ καταδικάστηκε η 28χρονη Δανή τουρίστρια που κατέβασε και πέταξε την ελληνική σημαία έξω από αστυνομική υπηρεσία στη Ρόδο, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Η απόφαση εκδόθηκε την Δευτέρα (13/10) από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου, το οποίο έκρινε την κατηγορούμενη ένοχη για προσβολή εθνικού συμβόλου, εξύβριση και αντίσταση κατά της αρχής. Η ποινή έχει αναστέλλουσα ισχύ μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025, γύρω στις 04:47, όταν η τουρίστρια, περνώντας από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, αφαίρεσε την ελληνική σημαία από τον ιστό της και την πέταξε στο έδαφος. Αστυνομικοί που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να τη συλλάβουν, ωστόσο εκείνη αντιστάθηκε, φώναξε και επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν και να τη συλλάβουν. Την υπεράσπισή της ανέλαβε ο δικηγόρος Σπύρος Σαλαμαστράκης, ενώ για την υποστήριξη της κατηγορίας παρέστη ο Δήμος Μουτάφης.