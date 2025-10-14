Πετρούπολη: Αλεπού αποπειράθηκε να κλέψει τσάντα με κρουασάν
Μια απρόσμενη απόπειρα «κλοπής» στην Πετρούπολη
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια ασυνήθιστη απόπειρα «κλοπής» καταγράφηκε στην Πετρούπολη, όταν μια αλεπού επιχείρησε να αρπάξει την τσάντα μιας νεαρής γυναίκας.
Το περιστατικό κατέγραψε πολίτης σε βίντεο και το δημοσίευσε στο ΤikTok. Στο βίντεο φαίνεται το ζώο να έχει βρει καταφύγιο σε κάποια αυλή πλησιάζει και τραβάει με τα δόντια του την τσάντα, μέσα στην οποία υπήρχε ένα κρουασάν.
Ακολουθούν λίγα δευτερόλεπτα έντασης, με την πεινασμένη αλεπού να επιμένει να κρατήσει τη λιχουδιά της, προτού τελικά το αφήσει, παραμένοντας όμως στην περιοχή, προφανώς ελπίζοντας σε μια δεύτερη ευκαιρία.
Σχόλια
Trending
Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός στην Μονεμβασιά
09:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κολωνός: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος
09:47 ∙ LIFESTYLE
Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: «Είμαι πολύ καλά τώρα»
09:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σώος ο 42χρονος χειριστής SUP
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
H Land Rover ετοιμάζει μικρό και ηλεκτρικό Defender
09:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πετρούπολη: Αλεπού αποπειράθηκε να κλέψει τσάντα με κρουασάν
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου
07:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ