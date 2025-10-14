Πετρούπολη: Αλεπού αποπειράθηκε να κλέψει τσάντα με κρουασάν

Μια ασυνήθιστη απόπειρα «κλοπής» καταγράφηκε στην Πετρούπολη, όταν μια αλεπού επιχείρησε να αρπάξει την τσάντα μιας νεαρής γυναίκας.

Το περιστατικό κατέγραψε πολίτης σε βίντεο και το δημοσίευσε στο ΤikTok. Στο βίντεο φαίνεται το ζώο να έχει βρει καταφύγιο σε κάποια αυλή πλησιάζει και τραβάει με τα δόντια του την τσάντα, μέσα στην οποία υπήρχε ένα κρουασάν.

Ακολουθούν λίγα δευτερόλεπτα έντασης, με την πεινασμένη αλεπού να επιμένει να κρατήσει τη λιχουδιά της, προτού τελικά το αφήσει, παραμένοντας όμως στην περιοχή, προφανώς ελπίζοντας σε μια δεύτερη ευκαιρία.