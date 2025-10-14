Ρόδος: Αποζημίωση €26.000 σε λαθροδιακινητές επειδή συνελήφθησαν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων!

Πρωτοφανής απόφαση του Τριμελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου όρισε αποζημίωση ύψους 20 ευρώ την ημέρα σε έναν 63χρονο πατέρα από τον Λίβανο και τους τρεις γιους του, ηλικίας 35, 27 και 25 ετών, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί και φυλακιστεί για την παράνομη μεταφορά μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2022, όταν συνολικά έξι άτομα -ανάμεσά τους ο 63χρονος και οι τρεις γιοι του- συνελήφθησαν από το Λιμενικό. Η σύλληψή τους έγινε εν πλω αλλά όχι εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, όπως ισχυρίστηκαν οι συνήγοροι των κατηγορούμενων, αλλά σε διεθνή ύδατα.

Για έναν χρόνο, δηλαδή από τις 15 Ιουλίου 2022 έως τις 21 Ιουνίου 2023, οι συλληφθέντες είχαν φυλακιστεί, κατηγορούμενοι για τη μεταφορά 166 ατόμων.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης τους, το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου αποφάσισε ότι δεν είχε διεθνή δικαιοδοσία για την υπόθεση -λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η σύλληψη των διακινητών και των παράνομων μεταναστών δεν έγινε εντός της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης αλλά σε διεθνή ύδατα- και κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη σε βάρος του πατέρα και των τριών γιων του, οδηγώντας στην αποφυλάκισή τους τον Ιούνιο του 2023.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το rodiaki.gr, μετά την αποφυλάκιση, οι τέσσερις άνδρες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ζητώντας και αποζημίωση για τον άδικο εγκλεισμό τους. Το δικαστήριο λοιπόν, έκανε χθες δεκτές τις αιτήσεις τους, επιδικάζοντας το ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα που ο καθένας τους παρέμεινε έγκλειστος. Πράγμα που σημαίνει ότι ο καθένας τους θα λάβει πάνω από 6.500 ευρώ. Συνολικά, ο πατέρας και οι τρεις Λιβανέζοι γιοι του θα λάβουν από το Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 26.000 ευρώ, όχι επειδή δεν μετέφεραν παρανόμως μετανάστες αλλά επειδή ο εντοπισμός και η σύλληψή τους έγινε εκτός της ελληνικής χωρικής θάλασσας...

Διαβάστε επίσης