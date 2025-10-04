Μετανάστες στη Γαύδο: 18χρονος αναγνωρίστηκε ως διακινητής

Στη σύλληψη ενός ατόμου ως τον διακινητή των 30 μεταναστών που εντοπίστηκαν την Τετάρτη το βράδυ νότια της Γαύδου προχώρησαν οι αρχές.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, οι άνδρες του λιμενικού σώματος κατά τη διάρκεια των καταθέσεων που έλαβαν από τους μετανάστες αναγνωρίστηκε ένας 18χρονος ως ο διακινητής τους.

Ο 18χρονος το βράδυ της Τετάρτης όταν ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι εξέπεμψε SOS στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Αμέσως, για το σημείο απέπλευσε ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού το οποίο διέσωσε 30 άτομα (29 άνδρες και 1 γυναίκα) και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό (πλοίο στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και έπειτα οδηγήθηκαν με λεωφορεία σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

