Άρτα: Ξεσπούν οι συγγενείς της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο - «Είναι ξεκάθαρα έγκλημα»

Η 28χρονη που έχασε τη ζωή και το μωρό της

Για «ξεκάθαρο έγκλημα» κάνουν λόγο οι συγγενείς της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο της Άρτας, ύστερα από αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ που υπέστη μετά τη χορήγηση αντιβίωσης.

Η γυναίκα είχε ταφεί αμέσως μετά τον θάνατό της, ωστόσο διατάχθηκε εκταφή και νεκροψία προκειμένου να προσδιοριστούν επίσημα τα αίτια του θανάτου. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ενώ μετά τη νεκροτομή λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν το μοιραίο περιστατικό οφείλεται πράγματι σε αναφυλακτικό σοκ από τη χορήγηση της αντιβίωσης.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν η έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης θα μπορούσε να αποβεί σωτήρια, καθώς υπάρχουν αναφορές πως οι γιατροί καθυστέρησαν να την χρησιμοποιήσουν.

Η αδελφή της 28χρονης, Βικτώρια Μητσαρά, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

«Η ΕΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει αλλά δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Είναι ξεκάθαρα έγκλημα αυτό που έγινε. Από αμέλεια μεν αλλά ήταν έγκλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε πως «το γεγονός ότι δεν έβρισκαν αδρεναλίνη, της έδωσαν άλλο φάρμακο, βγαίνουν πολλά στη φόρα».

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές, πρόσθεσε: «Όταν έγινε στο δωμάτιο ήταν μία νοσηλεύτρια μόνο. Έκανε εμετό η αδελφή μου και ο γαμπρός μου είπε στη νοσηλεύτρια να κάνει κάτι και του είπε τι να κάνω εγώ, νοσηλεύτρια είμαι. Η νοσηλεύτρια απ’ ό,τι κατάλαβα δεν πήγε να ενημερώσει έναν γιατρό που βρισκόταν εκεί αλλά πήρε τον θεράποντα ιατρό που βρισκόταν στο σπίτι».

Στην ίδια εκπομπή παρενέβη και ο Γεώργιος Αρβανίτης, πρόεδρος του 3ου Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και νοσηλευτής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

«Ο νοσηλευτής εκτελεί την ιατρική πράξη άρα δεν μπορεί να χορηγήσει αντιβίωση από μόνος του. Για το συγκεκριμένο περιστατικό της αλλεργικής αντίδρασης, θα έπρεπε να είναι και γιατρός εκεί. Παρόλα αυτά οι νοσηλευτές ξέρουν πώς να αντιδράσουν άμεσα αλλά χρειάζονται την εντολή», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σημείωσε πως «αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι ο τρόπος χορήγησης της αντιβίωσης αλλά και ο χρόνος αντίδρασης».

«Εκεί στην Άρτα υπήρχαν 4 ασθενείς, 2 νοσηλευτές και μία ειδικευόμενη γιατρός. Ο ειδικευμένος γιατρός δεν υπήρχε, ήταν από το σπίτι. Ήταν σε εφημερία – ετοιμότητα», τόνισε, προσθέτοντας πως «υπήρχε λίγο πιο δίπλα αναισθησιολόγος και εντατικολόγος. Πρέπει να δούμε αν η ειδικευόμενη γιατρός κάλεσε τους γιατρούς και πότε. Η αντιβίωση χορηγήθηκε στη φλέβα αλλά θα έπρεπε να χορηγηθεί στον ορό».