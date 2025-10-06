Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

Η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Άρτας που εισήχθη έχοντας έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

Η 28χρονη που έχασε τη ζωή και το μωρό της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, καθώς ολοκληρώθηκε η νεκροτομή, με την οικογένεια της να καταγγέλλει δολοφονία στο νοσοκομείο που άφησε την τελευταία της πνοή.

Η γυναίκα είχε κηδευτεί αμέσως μετά τον θάνατό της, με αποτέλεσμα να διαταχθεί νεκροψία για να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια θανάτου. Η εκταφή έγινε την Κυριακή και σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροτομή, ενώ ελήφθησαν δείγματα για τοξικολογικές, ώστε να εξεταστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε αναφυλακτικό σοκ από τη χορήγηση αντιβίωσης.

Επιπλέον, εξετάζεται αν η έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης θα μπορούσε να είχε σώσει τη ζωή της, καθώς οι γιατροί φαίνεται ότι καθυστέρησαν σημαντικά.

Η αδερφή της 28χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι «προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ, δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση της αδρεναλίνης. Χορηγήθηκε κάποιο άλλο φάρμακο, το οποίο ουσιαστικά δεν βοήθησε πουθενά. Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί».

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, δήλωσε: «Αδρεναλίνη ψάχνανε, γιατί ήμουν έξω από το δωμάτιο εκείνη τη στιγμή και ψάχνανε αδρεναλίνη, δεν ξέρω αν είχαν και μέσα, ψάχνανε αδρεναλίνη πάντως έξω».

Το χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο της Άρτας με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά από εξετάσεις κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω σοβαρού αναφυλακτικού σοκ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η 28χρονη «κατέληξε».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Η διοίκηση του νοσοκομείου ζητά απαντήσεις για τον θάνατο της εγκύου και έτσι δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια.

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν. Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

