Άρτα: «Ο γιατρός μου είπε ότι δεν έχει πιθανότητες να ζήσει» - Σήμερα η εκταφή της εγκύου

Η 28χρονη που έχασε τη ζωή και το μωρό της

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η εκταφή της 28χρονης εγκύου, η οποία έχασε τη ζωή της από αναφυλακτικό σοκ στο νοσοκομείο Άρτας.

Η οικογένεια της 28χρονης Σπυριδούλας δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει τι συνέβη. «Την Τρίτη ρώτησα τη γιατρό αν το παιδί μου έχει πιθανότητες να ζήσει. Και μου απάντησε: κατά 99% όχι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν μπορούσα να δεχθώ ότι το παιδί μου θα χαθεί από ένα αλλεργικό σοκ. Είχα μια μικρή ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει», ανέφερε η μητέρα της στο ΣΚΑΪ.

Η ίδια συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι αυτό συνέβη μέσα στο νοσοκομείο. Δεν έγινε στο σπίτι, ώστε να πούμε ότι δεν προλάβαμε».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι υπάρχουν ευθύνες από την πλευρά των γιατρών, απάντησε: «Δεν ξέρω. Έχασα το παιδί μου, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Το μυαλό μου είναι άδειο».

Η εισαγγελική έρευνα και η νεκροψία

Η Εισαγγελία Άρτας έχει διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ύστερα από αίτημα της οικογένειας, θα διενεργηθεί νεκροψία–νεκροτομή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Νοσοκομείο δεν θεώρησε αρχικά απαραίτητη την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η οικογένεια, βυθισμένη στο σοκ, δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα πριν την κηδεία