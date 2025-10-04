Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο από αλλεργικό σοκ

Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί, με εντολή εισαγγελέα, η εκταφή στη σορό της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Πέμπτης η εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για την υπόθεση. Σημειώνεται επίσης ότι -επίσης με εντολή εισαγγελέα- αφαιρέθηκε ο ιατρικός φάκελος της 28χρονης Σπυριδούλας και έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας.

Η οικογένεια της 28χρονης έχει ήδη καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με το αίτημα εκταφής. Οι γιατροί στο νοσοκομείο της Άρτας χορήγησαν αντιβίωση στην 28χρονη με αποτέλεσμα να υποστεί αλλεργικό σοκ, που τελικά της στοίχισε τη ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια της 28χρονης δεν γνώριζε ότι είχε σχετικό δικαίωμα με αποτέλεσμα να μην έχει ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με την οικογένεια, στο νοσοκομείο σημειώθηκαν εγκληματικές παραλείψεις από το ιατρικό αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό που είχαν ως αποτέλεσμα η 28χρονη Σπυριδούλα να φύγει από τη ζωή.

Ο θάνατος της νεαρής μητέρας μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας έχει βυθίσει στη θλίψη την τοπική κοινωνία. Ωστόσο τα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στο θάλαμο της μαιευτικής κλινικής αμέσως μετά τη χορήγηση αντιβίωσης παραμένουν αναπάντητα.

«Αυτό που πήγε λάθος ήταν τα πρώτα δέκα λεπτά μέσα στο δωμάτιο, στο δωμάτιο της μαιευτικής. Είπα στη νοσοκόμα κάνε κάτι της λέω κάνε κάτι και εκεί πήρα την απάντηση ”τι να κάνω εγώ, νοσηλεύτρια είμαι”», είπε ο σύζυγος της 28χρονης. «Την κράταγα αγκαλιά και έχασε τις αισθήσεις της. Την πήρανε μετά από κάποια ώρα τη Σπυριδούλα από το δωμάτιο και την πήγανε στα χειρουργεία γιατί μου είπαν ότι δεν υπάρχει κρεβάτι στη ΜΕΘ. Αδρεναλίνη ψάχνανε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τι πιστεύετε δηλαδή; Ότι θα έβλεπα την ασθενή σε αυτή την κατάσταση και θα έφευγα; Υπηρετώ αυτό το λειτούργημα 37 ολόκληρα χρόνια», λέει από την πλευρά της η νοσηλεύτρια.

Ο οργανισμός της άτυχης κοπέλας κατέρρευσε αμέσως. Οι γιατροί της χορήγησαν αδρεναλίνη, την διασωληνώσαν και τη μετέφεραν στην εντατική. Δυστυχώς όμως δύο μέρες μετά κατέληξε.

Η αντιβίωση δόθηκε κατόπιν εντολής του γιατρού της, μετά από επικοινωνία που είχαν μαζί του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του γιατρού, η αντιβίωση δόθηκε για να αποτραπεί η μόλυνση. Μάλιστα ακριβώς την ίδια αντιβίωση της την είχε δώσει και τον Ιούνιο χωρίς να πάθει τίποτα τότε.

