Άρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια της 28χρονης - Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή

Μήνυση θα καταθέσει η οικογένεια της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ στην Άρτα, έπειτα από χορήγηση αντιβιοτικού φαρμάκου.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, υπήρξαν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και θα ζητήσουν την άμεση εκταφή της. Επιθυμούν να γίνει νεκροψία-νεκροτομή, για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της κοπέλας που ήταν ήδη μητέρα ενός μικρού παιδιού.

Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου είπε ότι κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πως θα ζητηθούν επίσης τοξικολογικές εξετάσεις.

«Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού»

Όπως αναφέρει το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του η 28χρονη υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 28χρονη προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Νοσοκομείου με κολπική αιμόρροια ενώ βρισκόταν στην 6η εβδομάδα κύησης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Άρτας:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

Δήλωση του υπουργού Υγείας

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, μετά τον θάνατο της 28χρονης στην Άρτα, δεν διενεργήθηκε νεκροψία–νεκροτομή διότι οι γιατροί πιστοποίησαν τον θάνατο από αναφυλακτικό σοκ. Είπε επίσης ότι δεν το είχε ζητήσει ούτε η οικογένειά της.

Είπε επίσης ότι έχει ξεκινήσει ΕΔΕ, από την οποία θα προκύψουν οι ακριβείς συνθήκες και τυχόν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 28χρονη, εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση. Η 28χρονη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη κατέληξε.

