Τραγωδία στην Άρτα: Αναφυλακτικό σοκ σκότωσε την 28χρονη μέσα στο νοσοκομείο - Το κρίσιμο λάθος

Αυτή είναι η 28χρονη που έχασε τη ζωή της στην Άρτα

Μια 28χρονη γυναίκα, στον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της, κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας μετά από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη αμέσως μετά τη χορήγηση αντιβιοτικού. Η τραγωδία, στην οποίο εκτός από τη νεαρή γυναίκα έχασε την ζωή του και το εμβρυό της, άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου.

Η γυναίκα είχε προσέλθει στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, λίγο μετά τις 11 το βράδυ συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, παρουσιάζοντας αιμορραγία. Και ενώ διαπιστώθηκε επαπειλούμενη αποβολή, το έμβρυο ήταν ακόμη ζωντανό, παρά το ότι κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο της.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, που ακολούθησε όμως οι γιατροί πήραν την απόφαση να της χορηγήσουν αντιβιοτικό φάρμακο. Μια κίνηση που αποδείχθηκε μοιραία, καθώς λίγο αργότερα, η ασθενής εμφάνισε αναφυλακτικό σοκ.

Άμεσα κινητοποιήθηκετο προσωπικό του νοσοκομείου, που τη μετέφερε στην ανάνηψη. Της έγιναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με το που άδειασε ένα κρεβάτι. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όμως, η γυναίκα και το έμβρυό της δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Με ανακοίνωση του το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας επιβεβαίωσε τον θάνατο, επισημαίνοντας ότι οι θεράποντες ιατροί έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να αντιμετωπίσουν την κρίσιμη κατάσταση. Ταυτόχρονα όμως υπογραμμίζεται ότι η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Άρτας

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

Η κηδεία της νεαρής μητέρας πάντως τελέστηκε στο χωριό Πολύδροσο, όπου συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτησαν σε βαρύ κλίμα συγκίνησης.

