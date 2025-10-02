Άρτα: «Μούδιασε όλο το σώμα μου», ήταν τα τελευταία λόγια της 28χρονης πριν χάσει τη ζωή της

Συνεχίζονται τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 28χρονης Σπυριδούλας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Άρτας, λίγες ώρες αφού παρουσίασε κολπική αιμορραγία και αδιαθεσία κατά την 6η εβδομάδα κύησης.

Οι γιατροί εξέτασαν την έγκυο και της χορήγησαν αντιβιοτικό, στο οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο οργανισμός της αντέδρασε με αναφυλακτικό σοκ. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, τη διασωλήνωση και τη μεταφορά της στη ΜΕΘ, η 28χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Η αδελφή της άτυχης γυναίκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές της: «Οι γιατροί μας είπαν πως μπορεί να πάρει κανείς 100 φορές μία αντιβίωση και να εμφανίσει αλλεργία την 101η. Ζητήσαμε τον ιατρικό φάκελο για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Κάποια αντιβίωση ήταν, δεν γνωρίζουμε ποια. Στο δωμάτιο ήταν η αδελφή μου και μία νοσηλεύτρια.

«Δεν ξέρω ποιος έδωσε εντολή να χορηγηθεί. Την προηγούμενη φορά της χορηγήθηκε το φάρμακο με ορό, τώρα απευθείας ενδοφλέβια. Το σοκ το έπαθε σε δευτερόλεπτα. Ο λαιμός της πρήστηκε τόσο πολύ που οι γιατροί της ΜΕΘ δυσκολεύτηκαν να περάσουν τον σωλήνα για να αναπνεύσει. Ήταν μαζί της ο άντρας της, παρότι του είχαν πει να βγει έξω. Αν δεν ήταν εκεί, ίσως η κατάσταση να είχε εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα. Εκείνη του είπε πως μούδιαζε όλο της το σώμα, ξεκίνησε να κάνει εμετό και ύστερα λιποθύμησε», σημείωσε.

Η Διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ η οικογένεια ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η 28χρονη.

