Άρτα: Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια διέταξε η Εισαγγελία Άρτας, με αφορμή τον θάνατο 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της πόλης, η οποία υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ζήτησε έρευνα για την τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Άρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια της 28χρονης

Η οικογένεια της γυναίκας υποστηρίζει ότι υπήρξαν σοβαρά λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι κατά την εισαγωγή της δεν υπήρχε γιατρός παρών και ότι η αντιβίωση χορηγήθηκε κατόπιν τηλεφωνικών οδηγιών. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια είχε λάβει το συγκεκριμένο σκεύασμα πριν από λίγους μήνες, χωρίς να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, ζητώντας την εκταφή της σορού ώστε να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή καθώς και τοξικολογικός έλεγχος.

Όπως τόνισε, υπήρξαν «εγκληματικές παραλείψεις από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό», σημειώνοντας ότι κατά την υποδοχή της εγκύου παρίσταντο μόνο νοσηλευτές και ένας ειδικευόμενος γιατρός.

Επέκρινε τους εμπλεκόμενους, χαρακτηρίζοντάς τους «άπειρους και ανάλγητους», ενώ στράφηκε και κατά της διοίκησης, κατηγορώντας την ότι δεν προχώρησε στη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Σύμφωνα με την ίδια, η εντολή για τη χορήγηση του αντιβιοτικού δόθηκε τηλεφωνικά στη νοσηλεύτρια ελλείψει ιατρού, ενώ κατηγόρησε το προσωπικό ότι αγνόησε τις εκκλήσεις της οικογένειας για την επιδείνωση της κατάστασης.

Τέλος, σημείωσε πως δεν έχει αποδειχθεί ότι το αντιβιοτικό προκάλεσε την αλλεργική αντίδραση, χαρακτηρίζοντας το πιστοποιητικό θανάτου ελλιπές.

«Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού»

Όπως αναφέρει το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του η 28χρονη υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 28χρονη προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Νοσοκομείου με κολπική αιμόρροια ενώ βρισκόταν στην 6η εβδομάδα κύησης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Άρτας:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της»

Διαβάστε επίσης