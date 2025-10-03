Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

Η άτυχη γυναίκα εισήχθη στη γυναικολογική κλινική με αιμορραγία και πέθανε από αλλεργικό σοκ

Newsbomb

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

Η 28χρονη που έχασε τη ζωή και το μωρό της

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναπάντητα ερωτήματα βασανίζουν την οικογένεια της 28χρονης εγκύου που εισήχθη στο νοσοκομείο της Άρτας και πέθανε από αλλεργικό σοκ, με μια ανάρτηση που είχε κάνει λίγες ημέρες πριν να μοιάζει σήμερα «προφητική».

Η Σπυριδούλα εισήχθη στη γυναικολογική κλινική με αιμορραγία. Μέλος του προσωπικού περιέγραψε στο Star τις δραματικές στιγμές όταν υπέστη αλλεργικό σοκ. Όπως εξήγησε, της χορηγήθηκε ενδοφλέβια κεφαλοσπορίνη δεύτερης γενιάς, η πιο κοινή αντιβίωση. «Έπαθε αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση. Αυτό είναι ξεκάθαρα η αιτία θανάτου», υποστήριξε.

Άρτα: Η «προφητική» ανάρτηση της 28χρονης

Η Σπυριδούλα ζούσε με τον σύζυγό της στο Πολύδροσο Άρτας και είχαν μια μικρή κόρη. Λίγες ημέρες πριν, είχε ανεβάσει μια ανάρτηση που σήμερα μοιάζει προφητική:

«Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία που μπορεί να υποστεί το ανθρώπινο σώμα δεν είναι ο υπερμαραθώνιος. Είναι η εγκυμοσύνη», είχε αναρτήσει.

anartisi-arta.jpg

Η ανάρτηση της 28χρονης.

STAR

Μήνυση καταθέτει η οικογένεια

Μήνυση θα καταθέσει η οικογένεια της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ στην Άρτα, έπειτα από χορήγηση αντιβιοτικού φαρμάκου.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, υπήρξαν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και θα ζητήσουν την άμεση εκταφή της. Επιθυμούν να γίνει νεκροψία-νεκροτομή, για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της κοπέλας που ήταν ήδη μητέρα ενός μικρού παιδιού.

Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου είπε ότι κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πως θα ζητηθούν επίσης τοξικολογικές εξετάσεις.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης

Ο τραγικός θάνατος της εγκύου γεννά πολλά ερωτήματα. Έγιναν οι απαραίτητες βιοχημικές εξετάσεις; Πότε και πώς ενημερώθηκαν οι συγγενείς;

Η 28χρονη έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα είχε ήδη τελεστεί η κηδεία της, χωρίς να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Πηγές του νοσοκομείου ανέφεραν στο Star πως η οικογένεια δεν το ζήτησε.

Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι για ποιο λόγο της χορηγήθηκε η αντιβίωση, αν ήταν πράγματι απαραίτητη και αν προηγήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις. Συγγενικό της πρόσωπο καταγγέλλει ότι άκουσε διαφωνία γιατρών έξω από τον θάλαμο σχετικά με το αν έπρεπε να πάρει κεφαλοσπορίνη, στην οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν αλλεργική.

Επίσης, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα εάν την ώρα που εμφάνισε τα συμπτώματα του αναφυλακτικού σοκ ήταν μόνη της μέσα στον θάλαμο. Συγγενείς καταγγέλλουν ότι δεν υπήρχε επαρκής παρακολούθηση εκείνη τη στιγμή.

Όλα αυτά καλείται να τα απαντήσει η έρευνα, καθώς πίσω μένουν ένας τραγικός σύζυγος και ένα κοριτσάκι δύο ετών που αναζητά τη μητέρα του.

«Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού»

Όπως αναφέρει το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του η 28χρονη υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 28χρονη προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Νοσοκομείου με κολπική αιμόρροια ενώ βρισκόταν στην 6η εβδομάδα κύησης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Άρτας:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

Δήλωση του υπουργού Υγείας

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, μετά τον θάνατο της 28χρονης στην Άρτα, δεν διενεργήθηκε νεκροψία–νεκροτομή διότι οι γιατροί πιστοποίησαν τον θάνατο από αναφυλακτικό σοκ. Είπε επίσης ότι δεν το είχε ζητήσει ούτε η οικογένειά της.

Είπε επίσης ότι έχει ξεκινήσει ΕΔΕ, από την οποία θα προκύψουν οι ακριβείς συνθήκες και τυχόν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 28χρονη, εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση. Η 28χρονη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Ίχνη ανθρώπων που έζησαν πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πονοκέφαλος» για τον ΣΥΡΙΖΑ η αγορά της Belhara

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Ο στόχος ξεκάθαρος, ο Όσμαν ερωτηματικό - Το πρόγραμμα της Euroleague

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια δίχτυα και «χαμένα ψάρια»: Συναγερμός για την υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μωρό τριών ημερών θάφτηκε ζωντανό από τους γονείς λόγω απαγόρευσης γεννήσεων, αλλά επέζησε

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Δημοτικό σχολείο μοιάζει εγκαταλελειμμένο - Φθορές, ρωγμές και σκουριασμένα σίδερα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στον Ασπρόπυργο: Πυροσβέστες κάλεσαν την... ΟΠΚΕ για να πάνε σε πυρκαγιά

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δαίδαλος» και «Pharos»: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βάζει τέλος στα ρουσφέτια στο Δημόσιο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικές αντιδράσεις για το ισραηλινό «ρεσάλτο» στα σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρώην αστυνομικός λέει ότι η σύζυγός του εξαφανίστηκε- Η γυναίκα έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

SAFE.... γιοκ: Μπλόκο Μητσοτάκη στην Τουρκία όσο υπάρχει στο τραπέζι το casus belli

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρώνουν τη χώρα οι καταιγίδες – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Πρόβλεψη και για τρίτο κύμα κακοκαιρίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σήμερα γιορτάζει η Αθήνα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: «Μην το αγγίζετε» – Μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο κατέληξε σε αγροτική περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρώνουν τη χώρα οι καταιγίδες – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Πρόβλεψη και για τρίτο κύμα κακοκαιρίας

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σήμερα γιορτάζει η Αθήνα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

SAFE.... γιοκ: Μπλόκο Μητσοτάκη στην Τουρκία όσο υπάρχει στο τραπέζι το casus belli

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μωρό τριών ημερών θάφτηκε ζωντανό από τους γονείς λόγω απαγόρευσης γεννήσεων, αλλά επέζησε

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: «Μην το αγγίζετε» – Μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο κατέληξε σε αγροτική περιοχή

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πονοκέφαλος» για τον ΣΥΡΙΖΑ η αγορά της Belhara

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στον Ασπρόπυργο: Πυροσβέστες κάλεσαν την... ΟΠΚΕ για να πάνε σε πυρκαγιά

23:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ο φονιάς των παιδιών μου είναι έξω»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Χαριτίνης και του Άκη

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Ίχνη ανθρώπων που έζησαν πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δαίδαλος» και «Pharos»: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βάζει τέλος στα ρουσφέτια στο Δημόσιο

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Belh@rra: Δεν είναι μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου - Ιστορική στιγμή για την αποτρεπτική ισχύ της χώρα μας

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονομερής ανακήρυξη ελληνικής ΑΟΖ - Η άγνωστη σύσκεψη του 2012 και γιατί η Ελλάδα εγκατέλειψε την ιδέα: Η αποκάλυψη στο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ