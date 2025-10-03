Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

Η 28χρονη που έχασε τη ζωή και το μωρό της

Αναπάντητα ερωτήματα βασανίζουν την οικογένεια της 28χρονης εγκύου που εισήχθη στο νοσοκομείο της Άρτας και πέθανε από αλλεργικό σοκ, με μια ανάρτηση που είχε κάνει λίγες ημέρες πριν να μοιάζει σήμερα «προφητική».

Η Σπυριδούλα εισήχθη στη γυναικολογική κλινική με αιμορραγία. Μέλος του προσωπικού περιέγραψε στο Star τις δραματικές στιγμές όταν υπέστη αλλεργικό σοκ. Όπως εξήγησε, της χορηγήθηκε ενδοφλέβια κεφαλοσπορίνη δεύτερης γενιάς, η πιο κοινή αντιβίωση. «Έπαθε αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση. Αυτό είναι ξεκάθαρα η αιτία θανάτου», υποστήριξε.

Άρτα: Η «προφητική» ανάρτηση της 28χρονης

Η Σπυριδούλα ζούσε με τον σύζυγό της στο Πολύδροσο Άρτας και είχαν μια μικρή κόρη. Λίγες ημέρες πριν, είχε ανεβάσει μια ανάρτηση που σήμερα μοιάζει προφητική:

«Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία που μπορεί να υποστεί το ανθρώπινο σώμα δεν είναι ο υπερμαραθώνιος. Είναι η εγκυμοσύνη», είχε αναρτήσει.

Η ανάρτηση της 28χρονης. STAR

Μήνυση καταθέτει η οικογένεια

Μήνυση θα καταθέσει η οικογένεια της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ στην Άρτα, έπειτα από χορήγηση αντιβιοτικού φαρμάκου.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, υπήρξαν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και θα ζητήσουν την άμεση εκταφή της. Επιθυμούν να γίνει νεκροψία-νεκροτομή, για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της κοπέλας που ήταν ήδη μητέρα ενός μικρού παιδιού.

Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου είπε ότι κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πως θα ζητηθούν επίσης τοξικολογικές εξετάσεις.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης

Ο τραγικός θάνατος της εγκύου γεννά πολλά ερωτήματα. Έγιναν οι απαραίτητες βιοχημικές εξετάσεις; Πότε και πώς ενημερώθηκαν οι συγγενείς;

Η 28χρονη έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα είχε ήδη τελεστεί η κηδεία της, χωρίς να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Πηγές του νοσοκομείου ανέφεραν στο Star πως η οικογένεια δεν το ζήτησε.

Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι για ποιο λόγο της χορηγήθηκε η αντιβίωση, αν ήταν πράγματι απαραίτητη και αν προηγήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις. Συγγενικό της πρόσωπο καταγγέλλει ότι άκουσε διαφωνία γιατρών έξω από τον θάλαμο σχετικά με το αν έπρεπε να πάρει κεφαλοσπορίνη, στην οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν αλλεργική.

Επίσης, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα εάν την ώρα που εμφάνισε τα συμπτώματα του αναφυλακτικού σοκ ήταν μόνη της μέσα στον θάλαμο. Συγγενείς καταγγέλλουν ότι δεν υπήρχε επαρκής παρακολούθηση εκείνη τη στιγμή.

Όλα αυτά καλείται να τα απαντήσει η έρευνα, καθώς πίσω μένουν ένας τραγικός σύζυγος και ένα κοριτσάκι δύο ετών που αναζητά τη μητέρα του.

«Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού»

Όπως αναφέρει το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του η 28χρονη υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 28χρονη προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Νοσοκομείου με κολπική αιμόρροια ενώ βρισκόταν στην 6η εβδομάδα κύησης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Άρτας:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

Δήλωση του υπουργού Υγείας

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, μετά τον θάνατο της 28χρονης στην Άρτα, δεν διενεργήθηκε νεκροψία–νεκροτομή διότι οι γιατροί πιστοποίησαν τον θάνατο από αναφυλακτικό σοκ. Είπε επίσης ότι δεν το είχε ζητήσει ούτε η οικογένειά της.

Είπε επίσης ότι έχει ξεκινήσει ΕΔΕ, από την οποία θα προκύψουν οι ακριβείς συνθήκες και τυχόν λάθη στη διαχείριση του περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 28χρονη, εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση. Η 28χρονη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη κατέληξε.

