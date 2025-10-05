Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η διαδικασία εκταφής της σορού της 28χρονης ολοκληρώθηκε και έτσι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων

Newsbomb

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η 28χρονη που έχασε τη ζωή και το μωρό της

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο θάνατος της 28χρονης Σπυριδούλας που «έσβησε» ξαφνικά στο νοσοκομείο Άρτας από αλλεργικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβίωσης προκαλεί ερωτήματα.

Η διαδικασία εκταφής της σορού της 28χρονης ολοκληρώθηκε και έτσι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να δοθούν απαντήσεις για το αν τελικά η 28χρονη Σπυριδούλα πέθανε από αλλεργική αντίδραση από τη χορήγηση αντιβίωσης.

Η οικογένεια της 28χρονης είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

«Υπάρχει η ΕΔΕ και η εισαγγελική έρευνα και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις πώς χάθηκαν μέσα στο νοσοκομείο αυτές οι δύο ζωές. Πρέπει να δούμε εάν τηρήθηκε το πρωτόκολλο και να έδρασαν έγκαιρα οι γιατροί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, σημείωσε πως μέσα από τις εξετάσεις που θα γίνουν θα αποδειχτεί αν ο θάνατος της Σπυριδούλας οφείλεται σε αναφυλακτική αντίδραση.

Σύμφωνα με τον κ. Γαλεντέρη, καθώς η αδρεναλίνη είναι μία ουσία που παράγεται από τον οργανισμό μας, από τις τοξικολογικές εξετάσεις δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποια είναι η εξωγενής και ποια η ενδογενής ποσότητα.

«Εάν υπάρχουν κρατημένα δείγματα στο νοσοκομείο μπορούμε να μάθουμε και ποια ουσία το προκάλεσε. Ζητήσαμε να κρατηθούν τα δείγματα από το Μικροβιολογικό και ο εισαγγελέας έκανε δεκτό το αίτημά μας».

Ο Νικόλαος Μήκος εξήγησε πως αναφυλακτικό σοκ είναι κάτι που γίνεται ξαφνικά και πρέπει να δράσεις γρήγορα για να το σταματήσεις.

«Ο λόγος που παίρνουμε συνήθως αντιβίωση το πρωί, είναι για να έχουμε χρόνο να αντιδράσουμε. Στο νοσοκομείο γίνεται ενδοφλέβια. Κάποιες φορές ένα αντιβιοτικό μπορεί να βγάλει ένα εξάνθημα, και στο μέλλον να γίνει κάτι πιο σοβαρό. Νοσηλευτής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το αλλεργικό σοκ γιατί γίνεται ξαφνικά. Και το μόνο φάρμακο που το σταματάει είναι η αδρεναλίνη».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:12ΚΟΣΜΟΣ

Βλάπτει ο τρόπος ταφής των νεκρών τη ζωή στη Γη; Η επιστήμη απαντά

10:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Προφυλακίζονται ο «εγκέφαλος» και άλλα τέσσερα άτομα για φορολογικές απάτες

10:51ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν τον καλέσαμε ποτέ - Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ήταν εκεί» απαντά η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι για τον Βασίλη Μπισμπίκη

10:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς ξετύλιξαν το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια οι Αρχές - Τι είπαν ο φερόμενος ως αρχηγός και ο λογιστής του κυκλώματος

10:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς προστατεύεται από το 13ωρο ο εργαζόμενος - Τι ισχύει στην περίπτωση που αρνηθεί και ποιο το μισθολογικό όφελος

10:45LIFESTYLE

Μαρία Μενούνος: Φθινοπωρινή εξόρμηση στην φύση με τον μπαμπά και την κόρη της - Εικόνες

10:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Αυλαία στην πρεμιέρα με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Κυριάκος Μητσοτάκης: Η παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα»

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από ναυάγιο - Διασώθηκαν 17 μετανάστες

10:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τις «μάχες» ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δώρο* 1 μήνα NOVASPORTS με την κορυφαία προσφορά* γνωριμίας της Novibet!

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφόνησαν τον «Bobby the Greek»: Βίντεο ντοκουμέντο από το «καρτέρι θανάτου» στον Έλληνα μαφιόζο

09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κρίσιμη στροφή» στη Super League - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Σε αγώνα δρόμου για τις προσλήψεις του 2026

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

09:24LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Καλλονή και στην καστανή «version» της - Το νέο look που θύμισε Ντακότα Τζόνσον

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:51ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν τον καλέσαμε ποτέ - Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ήταν εκεί» απαντά η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι για τον Βασίλη Μπισμπίκη

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφόνησαν τον «Bobby the Greek»: Βίντεο ντοκουμέντο από το «καρτέρι θανάτου» στον Έλληνα μαφιόζο

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

10:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς προστατεύεται από το 13ωρο ο εργαζόμενος - Τι ισχύει στην περίπτωση που αρνηθεί και ποιο το μισθολογικό όφελος

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

10:29WHAT THE FACT

Η Mega- αράχνη που έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο για 25 χρόνια - Δεν ήταν καθόλου αράχνη

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

10:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Προφυλακίζονται ο «εγκέφαλος» και άλλα τέσσερα άτομα για φορολογικές απάτες

08:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με τον εαυτό σου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ