Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της

Νέες καταγγελίες για την 28χρονη Σπυριδούλα που πέθανε από αναφυλακτικό σοκ - «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας» λέει η δικηγόρος της οικογένειας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η διαδικασία της εκταφής της 28χρονης Σπυριδούλας που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο της Άρτας έπειτα από αλλεργικό σοκ που υπέστη μετά από αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, μιλώντας στο Mega η σορός της 28χρονης μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων όπου θα διενεργηθεί η νεκροψία/νεκροτομή το πρωί της Δευτέρας.

Η οικογένεια της 28χρονης αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της Σπυριδούλας με την κα Μάρκου να αναφέρει στη συνέχεια μία σειρά από ερωτήματα που έχουν μείνει αναπάντητα μέχρι στιγμής και βασανίζουν τόσο την οικογένεια όσο και τον σύζυγο της εκλιπούσας.

Η οικογένεια θέλει να μάθει από τα αποτελέσματα της νεκροψίας/νεκροτομής σε πρώτη φάση ποια ήταν τα σκευάσματα που χορηγήθηκαν στην 28χρονη εκλιπούσα, ποια ήταν η ποσότητα από αυτά τα σκευάσματα που της χορηγήθηκε αλλά και ποιο ήταν το σκεύασμα που προκάλεσε την αλλεργική αντίδραση. Σε δεύτερη φάση η οικογένεια θέλει να μάθει αν αντιμετωπίστηκε με κατάλληλο τρόπο η αλλεργική αντίδραση.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, τα ερωτήματα αυτά πρέπει να απαντηθούν καθώς θέλουν η περίπτωση της 28χρονης Σπυριδούλας να αποτελέσει αφορμή να μην γίνει ξανά παρόμοιο περιστατικό.

Η οικογένεια δεν θέλει να στραφεί εναντίον των γιατρών και του νοσοκομείου, ωστόσο ζητά σε περίπτωση που αποδειχθεί εγκληματική αμέλεια η τιμωρία να είναι αυστηρή και υποδειγματική, για να μην επαναληφθεί στο μέλλον η απώλεια άλλης ζωής.

Τα αιτήματα της οικογένειας

Η κα. Μάρκου υπενθύμισε ότι έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία επήλθε θάνατος διά της παραλείψεως αλλά και για πλημμέλημα ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Τα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που αναμείχθηκαν ή έπρεπε να αναμειχθούν στο περιστατικό έχουν ήδη κληθεί σε έγγραφες εξηγήσεις για το συμβάν.

Όπως σημείωσε στη συνέχεια η κα Μάρκου μέλος του ιατρικού προσωπικού έχει προβεί στον διορισμό τεχνικού συμβούλου πριν ακόμη κληθεί για έγγραφες εξηγήσεις, γεγονός που προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη.

Καταλήγοντας η δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε ότι υπεβλήθηκε αίτημα από την πλευρά της οικογένειας το βράδυ της Παρασκευής προς την εισαγγελική λειτουργό για να διαταχθεί η διατήρηση των δειγμάτων αίματος που είχαν παραληφθεί από την Σπυριδούλα κατά τη διάρκεια της διαμονής της στο νοσοκομείο. Η οικογένεια έλαβε απάντηση από την Εισαγγελέα ότι τα δείγματα αίματος της 28χρονης έχουν εντοπιστεί και διατηρούνται στο νοσοκομείο ωστόσο κάποιος «καλοθελητής» ενημέρωσε την οικογένεια ότι τα εν λόγω δείγματα καταστράφηκαν την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο όπως τόνισε η δικηγόρος της οικογένειας η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

