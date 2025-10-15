Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους - Συνελήφθησαν επτά μέλη της

Ποινική δίωξη σε βάρος επτά ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και απάτες σε οικίες ηλικιωμένων με τη μέθοδο της απασχόλησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξηγια διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση προς διάπραξη πλειόνων κακουργημάτων – διακεκριμένων κλοπών,διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, τελεσθείσας από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, και που διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, και με την συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από κοινού, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης, υπό την μορφή: της μετατροπής ή μεταβίβασης περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσης της, της απόκρυψης ή συγκάλυψης της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμέτοχης σε τέτοιες δραστηριότητες και γ) της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.

Κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για τους:

