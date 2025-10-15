Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω εργασιών στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας
Θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα
Λόγω εργασιών, την Πέμπτη και την Παρασκευή (17/10), από 00:01 έως 06:00, θα υπάρξει προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά, από τη συμβολή με την οδό Μεσογείων έως τη συμβολή με την οδό Παπαφλέσσα.
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από το υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος.
Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση κατά τη διέλευση από τα σημεία των εργασιών.
