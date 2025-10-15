Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κώστας Τσανακτσίδης

Ο καθηγητής και πρώην κοσμήτορας Κώστας Τσανακτσίδης έφυγε ξαφινικά από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κώστας Τσανακτσίδης
Facebook/ Κώστας Τσανακτσίδης
Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 58 ο καθηγητής και πρώην κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κώστας Τσανακτσίδης.

Ήταν ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών καθώς και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον». Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

«Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό αλλά και μια βαθιά παρακαταθήκη προσφοράς», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του το Πανεπιστήμιο.

«Η προσφορά του στον ποντιακό πολιτισμό θα παραμείνει ανεξίτηλη», αναφέρει στο δικό της συλλυπητήριο μήνυμα η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος.

Συγκλονισμένος ο ποντιακός κόσμος από τον αιφνίδιο θάνατό του

Ο ξαφνικός θάνατος του Κώστα Τσανακτσίδη συγκλόνισε την τοπική ποντιακή κοινότητα, της οποίας ο καθηγητής υπήρξε δραστήριο μέλος.

Η ΠΟΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (ΠΟΕ), αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Με αισθήματα βαθιάς οδύνης πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του διακεκριμένου Καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κώστα Τσανακτσίδη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών. […]

Με πάθος για τη διάσωση και διάδοση του ποντιακού πολιτισμού, υπήρξε ενεργό και δραστήριο μέλος στην ποντιακή κοινότητα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 16:00, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δ.Δ. Ακρινής Κοζάνης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η προσφορά του στον ποντιακό πολιτισμό θα παραμείνει ανεξίτηλη.

Αιωνία του η μνήμη».

Ποντιακά Σωματεία Κοζάνης «Ευξείνιος Κύκλος»

Τη βαθύτατη θλίψη τους γαι τον ξαφνικό χαμό του Κώστα Τσανακτσίδη εξέφρασαν με ανάρτηση στα social media και τα Ποντιακά Σωματεία Δήμου Κοζάνης «Ευξείνιος Κύκλος», αναφέροντας:

«Ο αείμνηστος καθηγητής υπήρξε άνθρωπος του πνεύματος, της προσφοράς και της αλήθειας. Με τη γνώση, την ευαισθησία και την αγάπη του για τον Πόντο, τίμησε την Ιστορική Μνήμη και τον Πολιτισμό μας.

Ιδιαίτερα φέτος, ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μας συγκλόνισε και μας συγκίνησε όλους, μεταφέροντας με το λόγο του που ήταν βγαλμένος μέσα από την καρδιά του, τα γεγονότα και τα βιώματα που παραμένουν ζωντανά στη συλλογική μας μνήμη.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε, να τον ακούσουμε και να συνεργαστούμε.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Άνθρωποι σαν τον Κώστα Τσανακτσίδη μένουν πάντα ζωντανοί.

Αιωνία του η μνήμη».

Με πληροφορίες από pontosnews.gr, Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

