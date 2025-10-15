Ηράκλειο: Μάχη των διασωστών του ΕΚΑΒ για 14χρονο – Λιποθύμησε ενώ κολυμπούσε

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10) σε παραλία στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι κοντά στο Ηράκλειο, όταν ένας 14χρονος από τη Γερμανία κινδύνευσε να πνιγεί στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 14χρονος λιποθύμησε ενώ κολυμπούσε, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν όσοι βρίσκονται στο σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην παραλία με διασώστες και γιατρό οι οποίοι έδωσαν «μάχη» για να επαναφέρουν τον έφηβο.

Η επέμβαση των διασωστών υπήρξε καθοριστική, καθώς το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Το 14χρονο αγόρι, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υγείας, μεταφέρθηκε συνοδεία γιατρού του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ.

