Κάλυμνος: Επιβάτιδα τραυματίστηκε σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο - Συνελήφθη ο πλοίαρχος

Τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (14/10), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καλύμνου για τραυματισμό μίας 59χρονης ημεδαπής επιβάτιδας ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Μαστιχάρι της Κω προς τη Κάλυμνο.

Συγκεκριμένα, η 59χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση της στο χώρο του γκαράζ. Η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» για ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.

Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 67χρονος Πλοίαρχος του πλοίου για παράβαση του άρθρου 314 του ΠΚ «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

