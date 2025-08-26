Στην ακριτική Τέλενδο για αγιασμό δημοτικού σχολείου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια ο Δήμος Καλυμνίων ανακοινώνει την επικείμενη επίσκεψη της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κου Κωνσταντίνου Τασούλα, στον αγιασμό του Δημοτικού Σχολείου της Τελένδου, όπου φοιτά ένας μαθητής, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο μικρό σχολείο της Τελένδου έχει βαθύτατο συμβολικό χαρακτήρα: αναδεικνύει την αξία της εκπαίδευσης σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, αλλά πρωτίστως το ενδιαφέρον της Πολιτείας που οφείλει η πολιτεία για τις ακριτικές περιοχές και στέλνει μήνυμα στήριξης στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες που κρατούν ζωντανά τα νησιά μας.

Η επιλογή της Τελένδου, αποτελεί καρπό συστηματικών ενεργειών του Δημάρχου Καλυμνίων, Γιάννη Μαστροκούκου, ο οποίος με συνεχή επικοινωνία και παρεμβάσεις προς την Προεδρία της Δημοκρατίας και σε συνεργασία με τον αν. Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου, Χαράλαμπο Ψαρά και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ανέδειξε την ιδιαιτερότητα και τη σημασία αυτού του μικρού αλλά ιστορικού σχολείου.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, μετά την ιδιαίτερη αυτή εξέλιξη, δήλωσε σχετικά: « Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ένα σχολείο με έναν μαθητή, στέλνει ισχυρό μήνυμα, με πολλαπλούς αποδέκτες, ότι η Πολιτεία είναι δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε ακριτικό νησί. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο για την ανταπόκριση του. Η Τέλενδος, γράφει τη δική της σελίδα στην ιστορία της παιδείας και πρωτίστως της νησιωτικότητας.»

Η παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας στον αγιασμό του σχολείου της Τελένδου θα παραμείνει ορόσημο για την τοπική κοινωνία και θα αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της αξίας που έχει η στήριξη της Πολιτείας στις μικρές αλλά ζωντανές νησιωτικές κοινότητες.

