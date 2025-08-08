Κώστας Τασούλας: «Συγκλονισμένοι από την απώλεια της Λένας Σαμαρά»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, αναφέρει σε δήλωση ότι «συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά».

«Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του, τούτες τις σπαρακτικές ώρες», προσθέτει.

Η τραγική είδηση για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του, Γεωργίας, έγινε γνωστή αργά το βράδυ της Πέμπτης (07/08).

Η Λένα Σαμαρά είχε διακομιστεί στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο έπειτα από επιληπτικό επεισόδιο. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά στον Ευαγγελισμό για περαιτέρω εξετάσεις.

Ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, η Λένα Σαμαρά υπέστη ανακοπή, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε.