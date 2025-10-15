Ρέθυμνο: Η αγωνία για την τύχη ενός τραυματισμένου ασβού

Μία τυχαία συνάντηση σε ορεινό δρόμο του Ρεθύμνου οδήγησε στην προσπάθεια διάσωσης ενός σοβαρά τραυματισμένου ασβού

Ρέθυμνο: Η αγωνία για την τύχη ενός τραυματισμένου ασβού
Εκφράζεται η ικανοποίηση για την προσπάθεια διάσωσης ενός σοβαρά τραυματισμένου ασβού, τον οποίο πολίτες συνάντησαν τυχαία σε ορεινή περιοχή του Ρεθύμνου.

