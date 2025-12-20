Η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε «ζωή» ξανά σε εμβληματική εκκλησία της Νήσου Ρω

Η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.ΕΦ.Ε.Δ.) Αττικής ανακοινώνει με βαθύτατη τιμή, την ολοκλήρωση και παράδοση της εθελοντικής δωρεάς 26 χειροποίητων Αγιογραφιών και ενός Προσκυνηταρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Νήσο Ρω. Η αποστολή αυτή, υψηλού συμβολισμού για την Πατρίδα, την Πίστη και τις Ένοπλες Δυνάμεις, πραγματοποιήθηκε με απόλυτο σεβασμό προς την ιστορική και πνευματική σημασία του τόπου.

Η δωρεά έχει καταχωρηθεί επισήμως με σχετικό ΦΕΚ, επιβεβαιώνοντας τη θεσμική εγκυρότητα και το κύρος της πράξης.

Πέραν της δωρεάς, η αποστολή της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής ανέλαβε και ολοκλήρωσε σειρά εργασιών συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης του τέμπλου του Ιερού Ναού. Οι εργασίες περιλάμβαναν στοκάρισμα, αστάρωμα, τρίψιμο, βαφή και κάθε απαιτούμενη τεχνική παρέμβαση για την πλήρη ανανέωση του τέμπλου, καθώς και την ασφαλή και επιμελημένη τοποθέτηση των Αγιογραφιών στις προβλεπόμενες θέσεις εντός του Ι.Ν. Όλα εκτελέστηκαν με απόλυτο σεβασμό προς τον ιερό χώρο, την παράδοση και την αρχιτεκτονική του Ναού.

Ο Ιερός Ναός πριν και κατά την διάρκεια της συντήρησης:

Ο Ιερός Ναός μετά τις εργασίες και πριν τις αγιογραφίες:

Αποτελεί δε αφιέρωμα τιμής:

προς τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων που φυλάσσουν Θερμοπύλες με πίστη, αυταπάρνηση και αφοσίωση,

προς τους Ήρωες που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, κρατώντας ζωντανή την τιμή και την ψυχή του Έθνους.

Η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα προς τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Η στήριξη και η αποδοχή της Ηγεσίας υπήρξαν καθοριστικές για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Ιερός Ναός μετά την ολοκλήρωση των εργασίων:

Θερμές ευχαριστίες αποδίδονται επίσης:

Στο Γενικό Επιτελείο Στρατού,

Στους Διοικητές ΑΣΔΑΑΜ, 95 ΑΔΤΕ και ΔΑΝ Μεγίστης,

Στα στελέχη που διασφάλισαν τις μετακινήσεις και την υποστήριξη της αποστολής,

Σε όλους όσοι συνέβαλαν ώστε η δωρεά να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, τάξη και τιμή.

Η παρουσία και η αποδοχή όλων, δείχνουν ότι όταν το Έθνος ενώνεται, θεσμικά και εθελοντικά, τότε μεγαλουργεί.

Ιδιαίτερη μνεία και ευγνωμοσύνη αποδίδεται στα στελέχη και τους στρατιώτες της Νήσου Ρω για την αδιάκοπη φιλοξενία, τον σεβασμό και το χαμόγελο με το οποίο υποδέχονταν κάθε άφιξη της αποστολής.

Ο Ιερός Ναός μετά την ολοκλήρωση των εργασίων:

Η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής εκφράζει επίσης τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη της προς την αγιογράφο Αικατερίνη Χαραλαμποπούλου, η οποία εργάστηκε ακούραστα, με βαθιά πίστη, εθελοντικό φρόνημα και αληθινή αγάπη για την Πατρίδα. Το έργο της ήταν μια πράξη ψυχής, μια έμπρακτη μαρτυρία ότι η Πίστη και το Χρέος μπορούν να μεταμορφωθούν σε δημιουργία ιερής αξίας. Η συμβολή της υπήρξε καθοριστική και την ευχαριστούμε θερμά.

Ο Πρόεδρος της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής, Ματθαίου Μάνθος Σωτήριος, κατά την διάρκεια της τελετής παράδοσης-παραλαβής τόνισε ότι η αποστολή στη Νήσο Ρω αποτέλεσε «μια πράξη που υπερβαίνει το καθήκον και αγγίζει το ιερό». Όπως ανέφερε, οι έφεδροι της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής δεν επιζητούν την προβολή· ενεργούν αθόρυβα, με πειθαρχία, σεμνότητα και βαθιά αίσθηση χρέους, γιατί «η προσφορά προς την Πατρίδα είναι εσωτερική υποχρέωση, όχι πράξη επίδειξης».

Αναφερόμενος στην παράδοση των Αγιογραφιών, επεσήμανε πως πρόκειται για «έναν ελάχιστο φόρο τιμής προς όσους κρατούν ψηλά τη Σημαία και το φρόνημα του Έθνους και προς εκείνους που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος».

Με λόγο που αποτυπώνει το πνεύμα της αποστολής, σημείωσε:

«Η Πατρίδα δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε ψυχές που στέκονται όρθιες. Στην Πατρίδα δεν ορκιζόμαστε μία φορά· ορκιζόμαστε κάθε μέρα που στεκόμαστε όρθιοι.

H Πίστη δεν είναι μόνο προσευχή· είναι η δύναμη που μάς κάνει να γινόμαστε μέρος του θαύματος. Εκεί όπου συναντιούνται η Πίστη και το Χρέος, γεννιέται ο Έλληνας Έφεδρος.»

Παράλληλα, εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής που συνέβαλαν στη δωρεά, στάθηκαν αρωγοί από την πρώτη στιγμή και υποστήριξαν με συνέπεια και συναδελφικότητα κάθε στάδιο της προσπάθειας. Η σταθερή παρουσία τους, όπως σε κάθε δράση της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής, αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι ο εθελοντισμός, η πειθαρχία και η αγάπη για την Πατρίδα παραμένουν ακλόνητα θεμέλια του έργου μας.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι για όλα τα μέλη της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής η αποστολή αυτή υπήρξε «μια ιερουργία καθήκοντος και πίστης», μια στιγμή όπου η Πατρίδα και η Υπέρμαχος Στρατηγός συναντήθηκαν στο ίδιο σημείο: στην κορυφή της ελληνικής ψυχής. Η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής ήταν, είναι και θα παραμένει δίπλα στην Πατρίδα και στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπου, όταν και όπως αυτό ζητηθεί ή απαιτηθεί, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις.