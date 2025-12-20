Κίνα: Κλαδί έσπασε λόγω ισχυρών ανέμων και έπεσε πάνω σε ποδηλάτη - Δείτε βίντεο
Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά και αναρρώνει
Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στην Κίνα, όταν ένα κλαδί δέντρου έσπασε και έπεσε πάνω σε έναν ποδηλάτη.
Όλα συνέβησαν στην επαρχεία Χουνάν την Παρασκευή (12/12), όταν το κλαδί έσπασε λόγω των ισχυρών ανέμων και έπεσε πάνω στον διερχόμενο ποδηλάτη, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του σημείου.
Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά και αναρρώνει.
Δείτε το βίντεο:
