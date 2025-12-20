Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ προτείνουν τριμερή συνάντηση με τη Ρωσία στο Μαϊάμι

Newsbomb

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ προτείνουν τριμερή συνάντηση με τη Ρωσία στο Μαϊάμι
ΚΟΣΜΟΣ
3'
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν μια τριμερή συνάντηση στο Μαϊάμι με την Ουκρανία και τη Ρωσία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας για τις επερχόμενες συνομιλίες στις ΗΠΑ. «Πρότειναν αυτή τη μορφή, απ' όσο καταλαβαίνω: Ουκρανία, Αμερική, Ρωσία», εξήγησε.

«Οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν επίσης να είναι παρόντες». Θα ήταν «λογικό να πραγματοποιηθεί μια τέτοια κοινή συνάντηση, αφού κατανοηθούν τα πιθανά αποτελέσματα της συνάντησης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί», τόνισε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις συνομιλίες του Βερολίνου.

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένονται στο Μαϊάμι από την αμερικανική πλευρά. Αναμένεται επίσης να παραστεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο διαπραγματευτής του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, θα βρίσκεται από τη ρωσική πλευρά. Ο απεσταλμένος του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ούμεροφ, βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ από χθες για να συναντηθεί με Αμερικανούς διαπραγματευτές. Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου συνομιλιών, «θα καταλάβουμε πώς θα προχωρήσουμε», εξήγησε ο Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν δεν θα αποφασίσει πότε θα ψηφίσει η Ουκρανία. Οι εκλογές θα διεξαχθούν όταν η ασφάλεια στη χώρα είναι εγγυημένη», πρόσθεσε.

«Έχουμε λάβει 90 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2026-2027. Και γνωρίζετε ότι σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα 210 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Και γνωρίζουμε ότι η Ουκρανία θα αποπληρώσει αυτά τα άτοκα δάνεια των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο εάν η Ρωσία καταβάλει τις απαραίτητες αποζημιώσεις στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Λουίς Μαυροβούνιο, όπως ανέφερε το UNIAN. Ο πρόεδρος τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική οικονομική, γεωπολιτική και πολιτική νίκη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα παραστεί επίσης στη συνάντηση του Μαϊάμι για την Ουκρανία με τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με το RBC-Ukraine. Ο Ρούμπιο θα συνοδεύεται από τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες: Χτύπημα σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου στην Κεντρική Ασία

Ουκρανικές δυνάμεις ανατίναξαν τον αγωγό φυσικού αερίου Κεντρικής Ασίας-Κεντρικής Ασίας στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, ανέφερε το Ukrinform, επικαλούμενο πηγή των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Επισήμως, η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι ο αγωγός κατέρρευσε λόγω ενός «γεωλογικού» ζητήματος που σχετίζεται με τη βαρύτητα, κοντά στο χωριό Ρομανόφκα, στην περιοχή Ολκόφσκι, στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ. Ωστόσο, αξιωματούχοι των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών δημοσίευσαν και σχολίασαν ειρωνικά φωτογραφίες του «γεωλογικού περιστατικού»: μια συσκευή με πυροκροτητή τοποθετημένη στον αγωγό, η οποία φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην υποδομή. Ο αγωγός, ο οποίος διέρχεται από το Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν, είναι ικανός να μεταφέρει έως και 12 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Από το 2022, η Μόσχα τον χρησιμοποιεί για την αγορά φυσικού αερίου από γειτονικές χώρες. «Επί του παρόντος, η μεταφορά φυσικού αερίου κατά μήκος αυτής της διαδρομής έχει ανασταλεί επ' αόριστον», τονίζει το Ukrinform.

