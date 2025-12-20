Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί να αποκόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα

Η κατάσταση στη νότια λιμενική περιφέρεια της Οδησσού είναι «σκληρή», μετά την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων, καθώς η Μόσχα επιχειρεί να μπλοκάρει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία στην Ουκρανία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιοχές της χώρας που τελούν υπό ρωσική κατοχή, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι η ψηφοφορία μπορεί να γίνει μόνο εφόσον διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει την αρχική προετοιμασία για τις υποδομές που απαιτούνται ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία των Ουκρανών που ζουν στο εξωτερικό.

