Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί να αποκόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές στις ρωσοκρατούμενες περιοχές της Ουκρανίας



O Bολοντίμιρ Ζελένσκι

Η κατάσταση στη νότια λιμενική περιφέρεια της Οδησσού είναι «σκληρή», μετά την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων, καθώς η Μόσχα επιχειρεί να μπλοκάρει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία στην Ουκρανία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιοχές της χώρας που τελούν υπό ρωσική κατοχή, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι η ψηφοφορία μπορεί να γίνει μόνο εφόσον διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει την αρχική προετοιμασία για τις υποδομές που απαιτούνται ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία των Ουκρανών που ζουν στο εξωτερικό.



