e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 22 έως 24 Δεκεμβρίου

Συνολικά θα καταβληθούν 1,21 δισ. ευρώ σε 1,76 εκατ. δικαιούχους

Newsbomb

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 22 έως 24 Δεκεμβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε 1.757.219 δικαιούχους θα καταβληθούν συνολικά 1.211.449.062,68 ευρώ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι πληρωμές θα γίνουν κατά την περίοδο 22 έως 24 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.
  • Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 22 έως 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Βρετανία: Φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου τον δείχνει ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ προτείνουν τριμερή συνάντηση με τη Ρωσία στο Μαϊάμι

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν 26χρονο που κρατούσε μαχαίρι σε μπαρ στην Κορσική

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέα επίθεση κατά του Ιράν

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εγκύους και βρέφη

17:51ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε «ζωή» ξανά σε εμβληματική εκκλησία της Νήσου Ρω

17:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 22 έως 24 Δεκεμβρίου

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία και Χαμάς συζητούν τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Φροντιστής του Ελιζέ έκλεβε τα... ασημικά του προεδρικού μεγάρου

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος Λάζαρος - Προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τοιχίο

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής: Εκτός Ναν, Σλούκας και Γιούρτσεβεν - Μέσα ο Χολμς

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Επιχείρηση κατά του εμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών - 384 συλλήψεις - Κατασχέθηκε 1,4 τόνος ναρκωτικών

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Συνελήφθησαν 5 Αιγύπτιοι διακινητές για τους 539 παράνομους μετανάστες

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Σε κάθειρξη 17 ετών καταδικάστηκαν ο πρώην πρωθυπουργός Ίμραν Χαν και η σύζυγός του

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Προβληματισμός από εμπόρους, ξενοδόχους και εστίαση για την τεράστια ζημιά από τα αγροτικά μπλόκα

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Ένοχοι οι 20 από τους 24 κατηγορούμενους για τις συγκρούσεις με την Αστυνομία το 2020

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

16:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τρία άτομα για διάρρηξη διαμερίσματος

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Ed Sheeran: Πώς έγινε υπέρμαχος της υγιεινής ζωής - Η μάχη με τα κιλά και η «πηγή» έμπνευσης του τραγουδιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Δολοφονία αποδείχθηκε ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου - Πότισαν τα ρούχα της με βενζίνη

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Βρετανία: Φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου τον δείχνει ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος Λάζαρος - Προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τοιχίο

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέα επίθεση κατά του Ιράν

13:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Χαμηλό βαρομετρικό φέρνει βροχές και κρύο - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

12:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» στέλνει πολικό ψύχος στη Μεσόγειο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 31χρονος στη Συγγρού για υπερβολική ταχύτητα - Έτρεχε με 161 χιλιόμετρα - Δείτε βίντεο

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Bryan Johnson: «Το 2039 θα είμαστε αθάνατοι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη»

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ