Βόλος: Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ηλικιωμένου
Ο ηλικιωμένος διακομίσθηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φέροντας τραύματα στο κεφάλι
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στον Βόλο, όταν γύρω στις 9 δίκυκλο που οδηγούσε 19χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στην Ιωλκού στο ύψος της Μαγνήτων, που επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.
Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και παρέλαβε τον ηλικιωμένο, τον οποίο διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Αχιλλοπούλειο διακομίστηκε και ο οδηγός του δικύκλου φέροντας ελαφρά τραύματα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:01 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Τι Τζέι Σορτς: «Κάθε νίκη σημαντική – Ακόμα βρίσκω το ρυθμό μου»
22:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ηλικιωμένου
22:40 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Europe Cup: Ποδαρικό με το δεξί ο ΠΑΟΚ στην έδρα του
22:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ