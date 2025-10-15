Βόλος: Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ηλικιωμένου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στον Βόλο, όταν γύρω στις 9 δίκυκλο που οδηγούσε 19χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στην Ιωλκού στο ύψος της Μαγνήτων, που επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και παρέλαβε τον ηλικιωμένο, τον οποίο διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Αχιλλοπούλειο διακομίστηκε και ο οδηγός του δικύκλου φέροντας ελαφρά τραύματα.

