Ηράκλειο: Πήγε στο σχολείο με αεροβόλο – Άμεση διαγραφή για 3 μαθητές

Στην άμεση μεταγραφή τριών μαθητών Λυκείου από το σχολείο τους προχώρησαν από κοινού η σχολική κοινότητα με τους γονείς των παιδιών, με αφορμή σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε λύκειο της πόλης του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, μαθητής πήγε στο σχολείο έχοντας στην κατοχή του ένα αεροβόλο και πλαστικά σφαιρίδια. Στην υπόθεση ενεπλάκησαν δύο ακόμη μαθητές, με τους τρεις εμπλεκόμενους να αλληλοκατηγορούνται.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα από τη διεύθυνση του σχολείου η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

Η διεύθυνση του λυκείου ήρθε σε επαφή με τους γονείς και των τριών μαθητών και μετά από συνεννόηση συμφώνησαν να πάρουν άμεσα μεταγραφή σε άλλα σχολεία προκειμένου να απομακρυνθούν τα παιδιά μεταξύ τους.

