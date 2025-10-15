Πύργος: Kατέρρευσε κτήριο - Δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Την Τετάρτη το απόγευμα επικράτησε πανικός στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο Ηλείας.

Ένα επικίνδυνα φθαρμένο κτήριο στην περιοχή κατέρρευσε, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα, όπως αναφέρει το ilialive.gr.

ktirio-ileia1.jpg

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου.

ktirio-ileia3.jpg

