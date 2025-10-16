Η ελληνική παραλία που χρίστηκε «καλύτερη παγκοσμίως» καταστράφηκε από τον κόσμο

Μια ελληνική παραλία που έχει χαρακτηριστεί ως «η καλύτερη παραλία του κόσμου», καθώς διαθέτει ροζ άμμο, τιρκουάζ νερά και ρηχές λιμνοθάλασσες ιδανικές για κολυμβητές όλων των ηλικιών, έχει γίνει πόλος έλξης για τουρίστες που καταφθάνουν από κάθε γωνιά του κόσμου.

Ωστόσο, όλο και περισσότερες αναφορές τουριστών κάνουν λόγο για αδιανόητο συνωστισμό, μεγάλες ουρές και απροσδόκητα τέλη, με τους περισσότερους να ισχυρίζονται ότι η παραλία έχει πλέον γίνει θύμα της δικής της επιτυχίας. Τα τελευταία χρόνια, η άνοδος των social media και οι αμέτρητοι influencers που την επισκέπτονται για μια φωτογραφία, μόνο κακό έχουν κάνει την φήμη της παραλίας.

Διαβάστε περισσότερο στο gazzetta.gr