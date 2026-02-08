Ιαπωνία: Προ των πυλών εκλογικός θρίαμβος της «σιδηράς κυρίας» Σανάε Τακαΐτσι

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι, επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την υψηλή δημοτικότητά της μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της στις 21 Οκτωβρίου

Η Sanae Takaichi, πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και πρόεδρος του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, χαιρετά τους υποστηρικτές της κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης την παραμονή των εκλογών για την Κάτω Βουλή στο Τόκιο, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026. 

AP
Οι ψηφοφόροι στην Ιαπωνία προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, με τις δημοσκοπήσεις να προεξοφλούν σαρωτική νίκη του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι, επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την υψηλή δημοτικότητά της μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της στις 21 Οκτωβρίου. Το LDP φιλοδοξεί να ανακτήσει την αυτοδυναμία στις 465 έδρες του σώματος, αφήνοντας πίσω τις εκλογικές ήττες του 2024 και του 2025 που το είχαν θέσει εκτός πλειοψηφίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, το κυβερνών κόμμα, σε συνεργασία με το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας (Ishin), ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3).

Στρατηγικός αιφνιδιασμός και εμπόδια

Την ίδια ώρα, η 64χρονη πρωθυπουργός φαίνεται πως δικαιώνεται για την απόφασή της να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, αιφνιδιάζοντας πλήρως τους πολιτικούς της αντιπάλους. Κι όμως, η προσέλευση των ψηφοφόρων εξελίσσεται υπό αντίξοες συνθήκες, καθώς οι έντονες χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ιαπωνίας δυσχεραίνουν την κίνηση προς τα εκλογικά τμήματα. Όπως ανακοινώθηκε, οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 20:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος), οπότε και θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιβεβαίωση της κυριαρχίας του LDP, της παράταξης που ηγείται της χώρας σχεδόν αδιαλείπτως από το 1955.

Κατάρρευση της αντιπολιτευτικής συμμαχίας

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το εγχείρημα της Κεντρώας Μεταρρυθμιστικής Συμμαχίας (CRA) φαίνεται να καταρρέει προτού καν δοκιμαστεί στην πράξη. Η σύμπραξη του Συνταγματικού Δημοκρατικού Κόμματος (CDP) με το Komeito δεν φαίνεται να πείθει το εκλογικό σώμα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες εδρών. Η στρατηγική της Τακαΐτσι να ζητήσει νωπά λαϊκή εντολή περιόρισε τα περιθώρια αντίδρασης της αντιπολίτευσης, η οποία πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαφαινόμενη βαριά ήττα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το πεδίο των δημοσκοπήσεων.

