Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

Θλίψη σκόρπισε στην Ευρυτανία η είδηση θανάτου του Κώστα Καρβέλη.

Ο 77χρονος αυτοδιοικητικός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ανασύρθηκε νεκρός από χαράδρα όπου κατέληξε το τζιπ με το οποίο πήγαινε το πρωί της Πέμπτης (16/10/25) για κυνήγι.

Η τραγική είδηση «βύθισε» στο πένθος τους συγχωριανούς του στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας, οι οποίοι κάνουν λόγο για έναν «άνθρωπο ίνδαλμα μιας ολόκληρης γενιάς».

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Ο άτυχος 77χρονος μαζί με έναν φίλο του είχαν βγει το πρωί της Πέμπτης (16/10) για κυνήγι προς την Αγία Παρασκευή. Εκείνη την ώρα δεν είχε ξημερώσει, ενώ επικρατούσε και πυκνή ομίχλη που περιόριζε αισθητά την ορατότητα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το τζιπ μάρκας Lada Niva έφυγε στη χαράδρα και με τούμπες κατέληξε αρκετές δεκάδες μέτρα στο γκρεμό.

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και αν και τραυματισμένος ειδοποίησε για βοήθεια.

Στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες από Φουρνά και Καρπενήσι και με δυσκολία κατάφεραν να προσεγγίσουν το αναποδογυρισμένο όχημα. Μάλιστα αρχικά είχε ειδοποιηθεί και η 7η ΕΜΑΚ για συνδρομή με την Ορειβατική της ομάδα, κάτι που τελικά δε χρειάστηκε.

Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν χωρίς τις αισθήσεις του τον 77χρονο Κώστα Καρβέλη, ο θάνατός του οποίου διαπιστώθηκε λίγο αργότερα από τους γιατρούς.

Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος:

