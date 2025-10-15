Ένας νεκρός από πυροβολισμό μετά από συμπλοκή στους Ευζώνους Κιλκίς

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του στη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αλλοδαπών στον ακριτικό οικισμό των Ευζώνων, στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Τετάρτης (15/10). Το θύμα διαπληκτίστηκε με άλλους αλλοδαπούς στη μέση του δρόμου. Ένας από αυτούς πυροβόλησε εναντίον του τραυματίζοντάς τον, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr.

Ο άτυχος άντρας κινήθηκε προς το ξενοδοχείο “Χαρά”, μπήκε σε αυτό για να ζητήσει βοήθεια, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το περιστατικό.

