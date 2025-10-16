«Το επιχείρημα της Κρίσης»: Η μαθηματική εξίσωση που προβλέπει το τέλος της ανθρωπότητας

Από τη στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να μελετά το σύμπαν, ξεκίνησε και η σταδιακή απομυθοποίηση της θέσης του μέσα σε αυτό. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, ούτε του ηλιακού μας συστήματος και αυτή η συνειδητοποίηση, όσο απογοητευτική κι αν ακούγεται, μας έφερε πιο κοντά στην κατανόηση της πραγματικής φύσης του σύμπαντος.

