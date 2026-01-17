Η Ναυτιλία χρειάζεται σταθερά βήματα

Η πρόσφατη εκλογική διαδικασία στην Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών δεν ανέδειξε απλώς έναν πρόεδρο· ανέδειξε μια συλλογική στάση μέσα σε έναν κλάδο που μεταβάλλεται, εξελίσσεται και απαιτεί ηγεσίες με συνέχεια. Με ποσοστό που άγγιξε το 90%, ο Γιώργος Βάλλης επανεξελέγη στην προεδρία της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που του δείχνουν σταθερά τα μέλη της Ένωσης.

Σε μια περίοδο όπου ο χώρος της ναυτιλίας, και ειδικά ο κλάδος των πληρωμάτων των θαλαμηγών , αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις, από το εργασιακό καθεστώς και τη βιωσιμότητα της απασχόλησης έως τη συνεχή ανάγκη για εκπαίδευση, ισχυρά θεσμικά σχήματα αποτελούν κρίσιμο παράγοντα. Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο εξωστρεφείς και απαιτητικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, και η εκπροσώπηση των επαγγελματιών της οφείλει να είναι αντίστοιχα στιβαρή.

Σε αυτό το περιβάλλον, η σταθερότητα που εκφράστηκε μέσω της ψήφου προς τον Γιώργο Βάλλη δεν είναι απλώς αποτέλεσμα εκλογικής δυναμικής. Είναι απόρροια μιας σχέσης που έχει χτιστεί με συνέπεια. Μιας ηγεσίας που μίλησε στη γλώσσα των πληρωμάτων, που βρέθηκε παρούσα στις πραγματικές τους ανάγκες και που λειτούργησε με ευθύνη, χωρίς αποστασιοποίηση ή ευκαιριακές κινήσεις.

Η εικόνα του στον χώρο της ναυτιλίας έχει πλέον υπερβεί τον τυπικό ρόλο του προέδρου. Έχει διαμορφωθεί σε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν ρεαλιστικές λύσεις σε πρακτικά προβλήματα, αντιμετωπίζοντάς τα με θεσμικό βάρος, διεκδίκηση και καθαρή στρατηγική. Στη θητεία του, ο άνθρωπος της θάλασσας βρέθηκε στο επίκεντρο: από τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες διαβίωσης μέχρι την εκπαίδευση, την ασφάλεια και την υγεία των ναυτικών.

Το εντυπωσιακό 90% δεν είναι απλώς μια εκλογική επιτυχία. Είναι μια ισχυρή εντολή συνέχειας. Είναι η επιβεβαίωση ότι τα πληρώματα δεν αναζητούν αλλαγή για την αλλαγή, αλλά ενίσχυση μιας πορείας που έχει δείξει αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει και τη διάθεση του κλάδου για σταθερή, τεκμηριωμένη και αξιόπιστη πορεία μέσα σε ένα τοπίο που συνεχώς μεταβάλλεται.

Σε έναν χώρο όπου η εμπιστοσύνη κερδίζεται με πράξεις και χάνεται εύκολα, ο Γιώργος Βάλλης κατάφερε να μετατρέψει τη συνέπεια σε συστράτευση και τη συστράτευση σε συντριπτική αποδοχή. Και αυτό αποτελεί όχι μόνο προσωπική δικαίωση, αλλά και μια ευκαιρία για τον κλάδο να συνεχίσει να διεκδικεί δυναμικά τη θέση που του αξίζει μέσα στη σύγχρονη ναυτιλιακή πραγματικότητα.