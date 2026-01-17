«Ανεπιθύμητος»: Ένταση έξω από το Ολύμπιον στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα - 6 συλλήψεις

Στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει σήμερα το βιβλίο του «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για τις 12.00 στο Ολύμπιον, και η αίθουσα είναι κατάμεστη, ενώ πριν λίγη ώρα έφτασε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης υπήρξε ένταση έξω από το χώρο του Ολύμπιον.

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης είχε εκδοθεί οδηγία απαγόρευσης συγκεντρώσεων, ωστόσο μια ομάδα έξι ανθρώπων προσέγγισε το Ολύμπιον, πέταξε τρικάκια με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, γράφοντας «ανεπιθύμητος», και τονίζοντας ότι «πρόδωσε τη Μακεδονία».

Οι αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες έξω από το Ολύμπιον, απομόνωσαν άμεσα τα έξι άτομα, τα οποία προσήχθησαν, ενώ οι έξι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.