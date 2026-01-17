Επιστολή - πρόσκληση Τραμπ σε Ερντογάν για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας. Ο

Ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν δήλωσε: «Ο Τραμπ έστειλε επιστολή με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 2026, προσκαλώντας τον Πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης».

Τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, που συστάθηκε στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ και ανάμεσά τους βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Σε δήλωση του Λευκού Οίκου επισημάνθηκε ότι η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του για τη Γάζα, έχει ξεκινήσει και ότι το Συμβούλιο αυτό, είναι βασικός μέρος αυτής της φάσης.

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι ο Αλί Σαάθ -πρώην υφυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, θα επιφορτιστεί με την «αποκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση των πολιτικών θεσμών και τη σταθεροποίηση της καθημερινής ζωής στη Γάζα», ενώ θα αναλάβει και έργα που θα θέσουν τα θεμέλια για μια μακροπρόθεσμη διακυβέρνηση.