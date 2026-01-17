Γάζα: Αυτά είναι τα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» - Ανάμεσα τους και ο Χακάν Φιντάν

Η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του για τη Γάζα, έχει ξεκινήσει και το Συμβούλιο αυτό είναι βασικός μέρος αυτής της φάσης

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Γάζα: Αυτά είναι τα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» - Ανάμεσα τους και ο Χακάν Φιντάν

Παλαιστίνιοι ελέγχουν τα ερείπια ενός κατεστραμμένου από ισραηλινό πλήγμα κτιρίου, στην πόλη της Γάζας, στις 29 Οκτωβρίου 2025. 

AP/Yousef Al Zanoun/Αρχείου
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, που συστάθηκε στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ και ανάμεσά τους βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Σε δήλωση του Λευκού Οίκου επισημάνθηκε ότι η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του για τη Γάζα, έχει ξεκινήσει και ότι το Συμβούλιο αυτό, είναι βασικός μέρος αυτής της φάσης.

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι ο Αλί Σαάθ -πρώην υφυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, θα επιφορτιστεί με την «αποκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση των πολιτικών θεσμών και τη σταθεροποίηση της καθημερινής ζωής στη Γάζα», ενώ θα αναλάβει και έργα που θα θέσουν τα θεμέλια για μια μακροπρόθεσμη διακυβέρνηση.

Ποια είναι τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα;

Τόνι Μπλερ

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, ήταν από καιρό υποψήφιος για μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, ο Μπλερ ήταν πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1997 έως το 2007 και ενέπλεξε τη χώρα του στον πόλεμο του Ιράκ το 2003, μια απόφαση που ορισμένοι μπορεί να θεωρήσουν αμφιλεγόμενη την παρουσία του στο Συμβούλιο. Μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού, υπηρέτησε ως απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή για το «Κουαρτέτο» των διεθνών δυνάμεων - τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία - από το 2007 έως το 2015.

Ο Μπλερ είναι το μόνο ιδρυτικό μέλος του διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι Αμερικανός πολίτης και έχει περιγράψει τα σχέδια του Τραμπ για τη Γάζα ως «την καλύτερη ευκαιρία για να τερματιστούν δύο χρόνια πολέμου και δυστυχίας».

Τονι Μπλερ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ παρευρίσκεται σε σύνοδο κορυφής παγκόσμιων ηγετών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025.

Pool REUTERS

Μάρκο Ρούμπιο

Ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Πριν από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, ο Ρούμπιο είχε ταχθεί ανοιχτά κατά μιας εκεχειρίας στη Γάζα, λέγοντας ότι ήθελε το Ισραήλ «να καταστρέψει την Χαμάς».

Ωστόσο, έκτοτε έχει επαινέσει την πρώτη φάση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ως την «καλύτερη και βιώσιμη λύση» για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ τον Οκτώβριο είχε επικρίνει την κίνηση του ισραηλινού κοινοβουλίου προς την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Rubio

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP

Στιβ Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, μεγιστάνας των ακινήτων και στενός φίλος του Τραμπ, θα είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, η οποία προβλέπει την ανοικοδόμηση και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς, από την οποία αναμένει να «συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της» βάσει της συμφωνίας, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες».

Ο Γουίτκοφ έχει επιπλέον διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες των ΗΠΑ για τη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Witkoff

O Aμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ

Associated Press

Τζάρεντ Κούσνερ

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς μαζί με τον Γουίτκοφ έχει λάβει τον ρόλο του μεσολαβητή των ΗΠΑ τόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Τον Νοέμβριο, συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τα βασικά σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ σε μια ομιλία του το 2024 είχε πει ότι «η παραθαλάσσια ζώνη της Γάζας θα μπορούσε να είναι πολύτιμη... αν υπάρξει ανάπτυξη».

Kushner Ivanka

O γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ με τη σύζυγό του, κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ

AP

Μαρκ Ρόουαν

Ο δισεκατομμυριούχος Μαρκ Ρόουαν είναι διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management, μιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Ο Ρόουαν είχε ακουστεί ως υποψήφιος για τη θέση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Μαρκ Ρόουαν

Ο CEO της Apollo Global Management, Μαρκ Ρόουαν

Getty Images

Ατζάι Μπάνγκα

Ο Ατζάι Μπάνγκα, πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχει συμβουλεύσει πολλούς ανώτερους πολιτικούς των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του. Γεννημένος στην Ινδία το 1959, ο Μπάνγκα απέκτησε αμερικανική υπηκοότητα το 2007 και στη συνέχεια διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Mastercard για περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τον πρότεινε για την ηγεσία της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2023.

Ajay Banga - Ατζάι Μπάνγκα

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα

AP

Ρόμπερτ Γκάμπριελ

Ο Ρόμπερτ Γκάμπριελ, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, είναι το τελευταίο ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου.

Συνεργάζεται με τον Τραμπ από την προεκλογική του εκστρατεία το 2016, και στη συνέχεια έγινε ειδικός βοηθός του Στίβεν Μίλερ, ενός άλλου βασικού συμβούλου του Τραμπ.

Νικολάι Μλάντενοφ

Ο Λευκός Οίκου ανέφερε επίσης ότι ο Νικολάι Μλάντενοφ, Βούλγαρος πολιτικός και πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, θα είναι ο εκπρόσωπος του συμβουλίου για τη Γάζα.

Θα εποπτεύει τη 15μελή Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση της καθημερινής διακυβέρνησης της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Nikolay Mladenov

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλάντενοφ, παρευρίσκεται σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του (UNSCO) στην πόλη της Γάζας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

AP

Η NCAG θα ηγείται από τον Αλί Σαάθ, πρώην υφυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής.

Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

