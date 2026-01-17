Κραν Μοντανά: Επιζώντες λαμβάνουν θεραπεία με μοσχεύματα που δημιουργήθηκαν από τα κύτταρά τους

Η πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο Le Constellation είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 47 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 115

Newsbomb

Κραν Μοντανά: Επιζώντες λαμβάνουν θεραπεία με μοσχεύματα που δημιουργήθηκαν από τα κύτταρά τους
CUTISS
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι επιζώντες της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, υποβάλλονται σε θεραπεία με προηγμένα μοσχεύματα δέρματος που έχουν αναπτυχθεί σε εργαστήριο, χρησιμοποιώντας τα δικά τους κύτταρα με στόχο την βελτίωση της επούλωσης και της ανάρρωσης τους.

Η πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο Le Constellation ξέσπασε κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, την 1η Ιανουαρίου 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 47 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 115.

Πολλοί από τους επιζώντες φέρουν εγκαύματα σε περισσότερο από το 60% του σώματός τους. Τέτοιου είδους εκτεταμένα τραύματα αποτελούν σύνθετες ιατρικές προκλήσεις και απαιτούν χρόνια χειρουργικών επεμβάσεων και αποκατάστασης.

Τώρα, οι γιατροί στρέφονται προς μια καινοτόμο λύση για να βοηθήσουν μερικούς από τους πιο σοβαρά τραυματισμένους ασθενείς που μεταφέρθηκαν στη Ζυρίχη. Η προσέγγιση, που αναπτύχθηκε μετά από δεκαετίες έρευνας, χρησιμοποιεί ζωντανό δέρμα που καλλιεργείται από τα ίδια τα κύτταρα των ασθενών.

Μια θεραπεία για σοβαρά εγκαύματα

Το δερματικό μόσχευμα, το οποίο συμπεριφέρεται όπως το φυσικό ανθρώπινο δέρμα, αναπτύχθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (UZH). Το 2017, μία από τις ερευνήτριες, η βιοτεχνολόγος Daniela Marino, συνίδρυσε την εταιρεία Cutiss, η οποία είχε ως σκοπό να φέρει μια κλινική λύση για τα εγκαύματα. Έτσι δημιουργήθηκε το denovoSkin.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά μοσχεύματα μερικού πάχους, τα οποία χρησιμοποιούν λεπτά στρώματα δέρματος από δότες και συχνά οδηγούν σε ουλές, το denovoSkin είναι ελαστικό και ικανό να αναπτυχθεί παράλληλα με τον ασθενή.

«Αναπτύξαμε ένα ζωντανό μόσχευμα ανθρώπινου δερματικού ιστού, το οποίο καλλιεργείται στο εργαστήριο από ένα μικρό δείγμα δέρματος σε μέγεθος γραμματόσημου, που λαμβάνεται από τον ασθενή», δήλωσε η Marino, διευθύνουσα σύμβουλος της Cutiss. «Το βασικό στοιχείο είναι ότι πρόκειται για ένα εξατομικευμένο μόσχευμα δύο στρωμάτων».

Επειδή το μόσχευμα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από τα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς, ο κίνδυνος απόρριψης εξαλείφεται και αυτό, με τη σειρά του, μειώνει τις επιπλοκές κατά τη διάρκεια της επούλωσης.

«Μέχρι σήμερα, τα μακροπρόθεσμα κλινικά δεδομένα τόσο για τα εγκαύματα όσο και για την ανακατασκευαστική χειρουργική, όπως η αναθεώρηση ουλών και η πλαστική χειρουργική, δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα μοσχεύματα δέρματος κλείνουν με ασφάλεια τις πληγές και διατηρούν το υγιές δέρμα των ασθενών, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των ουλών σε σύγκριση με την τωρινή θεραπεία», εξήγησε η Marino.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει πλέον στην εταιρεία να παράγει διάφορα δερματικά μοσχεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε εργαστήριο, μεγέθους έως και 50 τετραγωνικών εκατοστών το καθένα, εντός τεσσάρων εβδομάδων.

Μια ελπίδα για τους επιζώντες

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης επιβεβαίωσε ότι, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, βιοψίες από τους ασθενείς του Κραν Μοντανά στάλθηκαν στην Cutiss για να αναπαραχθούν μοσχεύματα denovoSkin.

Η θεραπεία βρίσκεται τώρα σε τελικό στάδιο κλινικής ανάπτυξης. Μια δοκιμή, που ξεκίνησε την άνοιξη του 2025, εγγράφει ενήλικες και εφήβους ασθενείς με εγκαύματα σε 20 κέντρα εγκαυμάτων σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένης της Ζυρίχης.

Παράλληλα, η τελική αυτή μελέτη στοχεύει στην επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας σε μεγαλύτερη κλίμακα, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό βήμα προς τη ρυθμιστική έγκριση και την ευρύτερη κλινική χρήση.

«Το προϊόν μας είναι μια προηγμένη θεραπεία και πλέον χρειαζόμαστε δεδομένα Φάσης 3 πριν προχωρήσουμε στη διαδικασία πλήρους ρυθμιστικής έγκρισης σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας», κατέληξε η Marino.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Καλώ τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις να δώσουμε μαζί αγώνα πολιτικής αλλαγής

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Χάθηκε η επαφή με αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες

14:16ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Ναυτιλία χρειάζεται σταθερά βήματα

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων λόγω ψύχους σε Αθήνα και Πειραιά

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή - πρόσκληση Τραμπ σε Ερντογάν για τη Γάζα

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στη Λεωφόρο Κηφισίας - Δείτε αναλυτικά τι θα ισχύσει

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: Γιατί αφήνουμε τα παιδιά έρμαια των ενορμήσεών τους – Έτσι θα κλείσει ο φαύλος κύκλος που καταστρέφει τις παιδικές ψυχές

13:58LIFESTYLE

Πύρρος Δήμας- Αφροδίτη Σκαφίδα: Πώς γνωρίστηκαν, το πρώτο φλερτ και η σχέση τους

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στο Ισραήλ - Βίντεο

13:48LIFESTYLE

Μαρία Σάκκαρη: Αποκαλύπτει πότε παντρεύεται με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη - Τι είπε για το μέλλον

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Οι επιζώντες της καταστροφικής πυρκαγιάς λαμβάνουν θεραπεία με μοσχεύματα που δημιουργήθηκαν από τα κύτταρά τους

13:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Πρεμιέρα με Τουρκία η Ελλάδα στη Β’ φάση – Η ώρα και το κανάλι

13:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ο Πολάκης λέει «χαφιέ» τον διοικητή Χαλκίδας, πρώην συνεργάτη υπουργού ΣΥΡΙΖΑ

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ προς Τραμπ: «Είσαι εγκληματίας - ΗΠΑ και Ισραήλ σκότωσαν χιλιάδες»

13:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ο Ναν για ΠΑΟΚ - Τα δεδομένα για τη «διαβολοβδομάδα»

13:24TRAVEL

Χίος: Τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ «Πιτυός Προορισμός» ξαναζωντανεύουν το ορεινό χωριό

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Παραδόθηκε ο δράστης - Είχε προσωπικές διαφορές με τον 50χρονο

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλον Μασκ διεκδικεί περισσότερα από 134 δισ. δολάρια από OpenAI και Microsoft ως αθέμιτα κέρδη

12:58ΕΛΛΑΔΑ

«Ανεπιθύμητος»: Ένταση έξω από το Ολύμπιον στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα - 6 συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Παραδόθηκε ο δράστης - Είχε προσωπικές διαφορές με τον 50χρονο

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος απόστρατος για φρεγάτα «Κίμων» και Αιγαίο: Η Γαλάζια Πατρίδα προστατεύεται με δράση

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη ο 44χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον πρόεδρο της κοινότητας

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στο Ισραήλ - Βίντεο

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Έστησαν καρτέρι και δολοφόνησαν με τρεις πυροβολισμούς πρόεδρο κοινότητας

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Eλπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση 20% στα αποθέματα νερού από την αρχή του έτους: 80 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα του Newsbomb.gr - «Πάμε καλά, αλλά...», προειδοποιεί ο Κώστας Λαγουβάρδος

12:58ΕΛΛΑΔΑ

«Ανεπιθύμητος»: Ένταση έξω από το Ολύμπιον στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα - 6 συλλήψεις

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: Γιατί αφήνουμε τα παιδιά έρμαια των ενορμήσεών τους – Έτσι θα κλείσει ο φαύλος κύκλος που καταστρέφει τις παιδικές ψυχές

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Alpha: Προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης η φρεγάτα «Κίμων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ