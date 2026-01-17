Κραν Μοντανά: Επιζώντες λαμβάνουν θεραπεία με μοσχεύματα που δημιουργήθηκαν από τα κύτταρά τους

Οι επιζώντες της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, υποβάλλονται σε θεραπεία με προηγμένα μοσχεύματα δέρματος που έχουν αναπτυχθεί σε εργαστήριο, χρησιμοποιώντας τα δικά τους κύτταρα με στόχο την βελτίωση της επούλωσης και της ανάρρωσης τους.

Η πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο Le Constellation ξέσπασε κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, την 1η Ιανουαρίου 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 47 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 115.

Πολλοί από τους επιζώντες φέρουν εγκαύματα σε περισσότερο από το 60% του σώματός τους. Τέτοιου είδους εκτεταμένα τραύματα αποτελούν σύνθετες ιατρικές προκλήσεις και απαιτούν χρόνια χειρουργικών επεμβάσεων και αποκατάστασης.

Τώρα, οι γιατροί στρέφονται προς μια καινοτόμο λύση για να βοηθήσουν μερικούς από τους πιο σοβαρά τραυματισμένους ασθενείς που μεταφέρθηκαν στη Ζυρίχη. Η προσέγγιση, που αναπτύχθηκε μετά από δεκαετίες έρευνας, χρησιμοποιεί ζωντανό δέρμα που καλλιεργείται από τα ίδια τα κύτταρα των ασθενών.

Μια θεραπεία για σοβαρά εγκαύματα

Το δερματικό μόσχευμα, το οποίο συμπεριφέρεται όπως το φυσικό ανθρώπινο δέρμα, αναπτύχθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (UZH). Το 2017, μία από τις ερευνήτριες, η βιοτεχνολόγος Daniela Marino, συνίδρυσε την εταιρεία Cutiss, η οποία είχε ως σκοπό να φέρει μια κλινική λύση για τα εγκαύματα. Έτσι δημιουργήθηκε το denovoSkin.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά μοσχεύματα μερικού πάχους, τα οποία χρησιμοποιούν λεπτά στρώματα δέρματος από δότες και συχνά οδηγούν σε ουλές, το denovoSkin είναι ελαστικό και ικανό να αναπτυχθεί παράλληλα με τον ασθενή.

«Αναπτύξαμε ένα ζωντανό μόσχευμα ανθρώπινου δερματικού ιστού, το οποίο καλλιεργείται στο εργαστήριο από ένα μικρό δείγμα δέρματος σε μέγεθος γραμματόσημου, που λαμβάνεται από τον ασθενή», δήλωσε η Marino, διευθύνουσα σύμβουλος της Cutiss. «Το βασικό στοιχείο είναι ότι πρόκειται για ένα εξατομικευμένο μόσχευμα δύο στρωμάτων».

Επειδή το μόσχευμα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από τα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς, ο κίνδυνος απόρριψης εξαλείφεται και αυτό, με τη σειρά του, μειώνει τις επιπλοκές κατά τη διάρκεια της επούλωσης.

«Μέχρι σήμερα, τα μακροπρόθεσμα κλινικά δεδομένα τόσο για τα εγκαύματα όσο και για την ανακατασκευαστική χειρουργική, όπως η αναθεώρηση ουλών και η πλαστική χειρουργική, δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα μοσχεύματα δέρματος κλείνουν με ασφάλεια τις πληγές και διατηρούν το υγιές δέρμα των ασθενών, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των ουλών σε σύγκριση με την τωρινή θεραπεία», εξήγησε η Marino.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει πλέον στην εταιρεία να παράγει διάφορα δερματικά μοσχεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε εργαστήριο, μεγέθους έως και 50 τετραγωνικών εκατοστών το καθένα, εντός τεσσάρων εβδομάδων.

Μια ελπίδα για τους επιζώντες

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης επιβεβαίωσε ότι, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, βιοψίες από τους ασθενείς του Κραν Μοντανά στάλθηκαν στην Cutiss για να αναπαραχθούν μοσχεύματα denovoSkin.

Η θεραπεία βρίσκεται τώρα σε τελικό στάδιο κλινικής ανάπτυξης. Μια δοκιμή, που ξεκίνησε την άνοιξη του 2025, εγγράφει ενήλικες και εφήβους ασθενείς με εγκαύματα σε 20 κέντρα εγκαυμάτων σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένης της Ζυρίχης.

Παράλληλα, η τελική αυτή μελέτη στοχεύει στην επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας σε μεγαλύτερη κλίμακα, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό βήμα προς τη ρυθμιστική έγκριση και την ευρύτερη κλινική χρήση.

«Το προϊόν μας είναι μια προηγμένη θεραπεία και πλέον χρειαζόμαστε δεδομένα Φάσης 3 πριν προχωρήσουμε στη διαδικασία πλήρους ρυθμιστικής έγκρισης σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας», κατέληξε η Marino.