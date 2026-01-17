Δένδιας: Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

Δήλωση για το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα έκανε στο λογαριασμό του στο «Χ» ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Αποχαιρετάμε με θλίψη τον πρώην Υπουργό και Αντιναύαρχο ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, ο οποίος υπηρέτησε την Ελλάδα από διαφορετικές θέσεις, με συνέπεια και αίσθηση καθήκοντος.



Συμμετείχε στο Κίνημα του Ναυτικού κατά του δικτατορικού καθεστώτος και διακρίθηκε για το ήθος του ως Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός, διατελώντας μεταξύ άλλων Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας.



Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

