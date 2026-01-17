Έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων λόγω ψύχους σε Αθήνα και Πειραιά

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι Δήμοι Αθηναίων και Πειραιά, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ. Στόχος των έκτακτων μέτρων είναι η προστασία των αστέγων και των ευάλωτων πολιτών από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 20:00 και μέχρι νεωτέρας, τίθεται σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος φιλοξενίας στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4), όπου παρέχεται προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασική φροντίδα.

Παράλληλα, οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση στους δρόμους της πόλης, διανέμοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, ρούχα και κουβέρτες, ενώ θα βοηθούν στη μεταφορά αστέγων στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα.

Συγκεκριμένα:

Τίθεται σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος φιλοξενίας στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, (Κοζάνης 4, 210-3423716), όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr.

Αναφορές για σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί, για την προστασία των πολιτών, θερμαινόμενο χώρο, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με το προγνωστικό δελτίο της Ε.Μ.Υ.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά (Μυκάλης 51, Καμίνια, τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077).

