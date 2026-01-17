Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Πρεμιέρα με Τουρκία η Ελλάδα στη Β’ φάση – Η ώρα και το κανάλι

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει ένα, θεωρητικά τουλάχιστον, βατό παιχνίδι πριν από το ντέρμπι κορυφής με την Ιταλία.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί δίχως τον αρχηγό Ντίνο Γενηδουνιά, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς με την Κροατία και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγώνων. Επίσης, μετά τον Σάκη Κεχαγιά, τον οποίο αντιμετώπισε στον αγώνα με τη Γεωργία, η «γαλανόλευκη» θα βρει απέναντί της ακόμη έναν Ελληνα προπονητή, αφού στο «τιμόνι» της εθνικής Τουρκίας βρίσκεται ο Κώστας Λούδης, με συνεργάτη του τον Βαγγέλη Πάτρα.

Η ελληνική ομάδα μεταφέρει τις νίκες που πέτυχε επί Γεωργίας και Κροατίας και έτσι εκκινεί ως επικεφαλής του ΣΤ’ ομίλου με έξι βαθμούς, όσους και η Ιταλία. Οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας θα προκριθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα διεκδικήσουν τα μετάλλια, οπότε η Εθνική πρέπει να νικήσει Τουρκία, Ρουμανία κι ενδιάμεσα να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό στο ντέρμπι της Δευτέρας (19/1) με τους Ιταλούς. Σε περίπτωση ήττας, το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα πρέπει να περιμένει την τελευταία αγωνιστική (Τετάρτη 21/1) και την αναμέτρηση των «σετεμπέλο» με την Κροατία, για να μάθει αν θα πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.

Η παράδοση στα ματς με την Τουρκία είναι άκρως ευνοϊκή για την Ελλάδα, η οποία μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Το Ελλάδα – Τουρκία είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (17/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η βαθμολογία

Ελλάδα 6 Ιταλία 6 Κροατία 3 Ρουμανία 3 Τουρκία 0 Γεωργία 0

Το πρόγραμμα

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία - Ιταλία

19:00 Ελλάδα - Τουρκία

21:30 Κροατία - Ρουμανία

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία - Ρουμανία

19:00 Κροατία - Τουρκία

21:30 Ελλάδα - Ιταλία

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

16:30 Τουρκία - Γεωργία

19:00 Ρουμανία - Ελλάδα

21:30 Ιταλία – Κροατία

Διαβάστε επίσης