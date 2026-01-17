Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στη Λεωφόρο Κηφισίας - Δείτε αναλυτικά τι θα ισχύσει

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, στην Λεωφόρο Κηφισίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 07.00 το πρωί έως τις 17.00 το απόγευμα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους Δήμους Κηφισιάς και Αμαρουσίου.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Αριστοτέλους / Ν. Πλαστήρα.

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Σοφίας / Σουρή και Μυκάλης.

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δημ. Γούναρη και Πάρνωνος.

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σωρού και Φραγκοκκλησίας.

Κατά την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, η μετακίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον, κάθε φορά, πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.