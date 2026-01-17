Πύρρος Δήμας- Αφροδίτη Σκαφίδα: Πώς γνωρίστηκαν, το πρώτο φλερτ και η σχέση τους

Ο Πύρρος Δήμας με τη σύζυγό του Αφροδίτη Σκαφίδα βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (17/01) καλεσμένη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ δείχνοντας για πρώτη ίσως φορά πώς είναι η καθημερινότητά τους, αποκαλύπτοντας πώς ξεκίνησε η σχέση τους, ποιόος φλέρταρε πρώτος από τους δύο και ποιός κάνει «κουμάντο» στο σπίτι τους.

«Εγώ ήρθα να σε γνωρίσω...» ήταν τα πρώτα λόγια του θρυλικού Ολυμπιονίκη στον Φάνη Λαμπρόπουλο...

«Σε απείλησε για να έρθεις;» τον ρώτησε εκείνος.

«Όχι, δημοκρατικά είπε...πάμε» είπε με χιούμορ ο Πύρρος Δήμας.

Το ζευγάρι μίλησε για την κοινή τους ζωή αλλά και για τα γεγονότα που τους έφεραν κοντά. Η γνωριμία τους, η πρώτη τους έξοδος και το απρόσμενο φλερτ που εξελίχθηκε σε μία όμορφη οικογένεια.

«Γνωριστήκαμε τυχαία. Είμασταν φίλοι στο Facebook και δεν ήμουν σίγουρη οτι ήταν αυτός. Και κάποια στιγμή μας κάλεσαν στο Ολυμπιακό Μουσείο και κάπως έτσι... Ήμασταν στο ίδιο ξενοδοχείο και μας ξέχασαν και φεύγοντας μου είπε να πάω με το ταξί του», αποκάλυψε η Αφροδίτη Σκαφίδα ενώ ο Πύρρος Δήμας έδωσε επιπλέον λεπτομέρειες και για το πρώτο τους ραντεβού στα μπουζούκια και τον Στέλιο Ρόκκο που είπε αρκετά ερωτικά τραγούδια εκείνο το βράδυ για το ζευγάρι.